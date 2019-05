Echt jetzt? Unglaublich, wie sich Cathy Lugner an Tankstelle zeigt – Kunden wundern sich

Eine Promi-Blondine hat sich in sehr freizügigem Outfit an einer Tankstelle gezeigt. Und sorgte wohl auch bei Passanten für Verwunderung.

Düsseldorf - Tankstellen-Mitarbeiter bekommen so allerhand zu sehen. Nicht jeder macht sich schick, um mal eben sein Auto mit Sprit zu befüllen. Schlabberhosen sind da gang und gäbe. Und natürlich auch die ganz normalen Alltags-Outfits. Dass einer Kundin fast die Brüste aus dem Shirt plumpsen, ist aber doch höchst ungewöhnlich. Doch genau so hat sich Cathy Lugner nun gezeigt - und jetzt bitte keine Zapfsäulen-Wortwitze!

Natürlich ist das nicht die übliche Kleidung, mit der die Promi-Lady zu tanken pflegt. Also: Das vermuten wir zumindest. Das Ganze ist höchstwahrscheinlich gestellt. Die Hashtags „fullofenergy“, „lockenkopf“ „tankenmalanders“, „wenneinfotoallessagt“, „weilichskann“ „zumglückgibtsshirtsmitaufdruck“ und „sorrynotlistening“ sprechen dazu Bände. Wobei vor allem natürlich „weilichskann“ bemerkenswert ist. Die Ex von Baulöwe „Mörtel“ Lugner zeigt sich bekanntlich oft und häufig und gerne und bewusst leicht bekleidet ihren Followern.

Die goutieren‘s auch diesmal mit überwiegender Begeisterung. „Das ist mal tatsächlich n‘ scharfes Bild von dir“ und „Ich gehe auf alle Fälle nicht tanken. Das ist mir zu hot“, heißt es.

Cathy Lugner stolz: „Gab in der Tat einige Zuschauer“

Ein weiblicher Fan schreibt: „Wenn Du so an der Tankstelle stehst, werden sich die Männer freuen.“ In einer Antwort deutet Lugner an, dass sich die Passanten beim Shooting tatsächlich ziemlich gewundert haben müssen. „Gab in der Tat einige Zuschauer“, brüstet sie sich stolz. Entstanden ist das Foto offenbar in Düsseldorf. Ein User glaubt anhand der Farbgebung auch die Kette erkannt zu haben. „An der Jet in Düsseldorf.“

Manche Fans werden expliziter und fordernd: „Und wenn du jetzt deine Arme hoch hebst, dann genießen deine megaprallen Brüste die Freiheit“, schreibt einer wenig dezent.

Ein anatomisch bewanderter Follower kennt übrigens auch den neudeutschen Fachbegriff für das, was Cathy Lugner hier zeigt: „Underboob“. Genau so etwas gab es auch unlängst bei Lena Meyer-Landrut zu sehen.

Video: Cathy Lugner über Intimitäten mit Ex-Mann Richard

lsl.