„Edward mit den Scherenhänden“: Amira und Oliver Pocher lästern fies über Katja Krasavice

Von: Elena Rothammer

Katja Krasavice polarisiert mit ihrem Image als selbst ernannte „Boss Bitch“. Oliver und Amira Pocher können der Rapperin aber nichts abgewinnen und lästern heftig über sie.

Köln – Katja Krasavice (26) ist bekannt für ihre Freizügigkeit, provoziert gerne und macht sich für die Selbstbestimmung der Frauen stark. Zwei Promi-Kollegen kann die Rapperin mit ihrer Art und Weise aber ganz und gar nicht überzeugen: Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind entsetzt von Katjas Verhalten und machen das auch deutlich.

Amira Pocher hält Katja Krasavice für ein schlechtes Vorbild

In ihrem Podcast „Die Pochers!“ knöpft sich das Ehepaar Katja Krasavice, die für ihren Job als DSDS-Jurorin die höchste Gage bekommen hat, vor. Für Amira Pocher steht fest: Katja ist kein Vorbild – schon gar nicht für ihre junge Fanbase. „Ich sehe die Logik dahinter nicht, wie das ein Vorbild für junge Leute sein soll, dass man sagt, ich darf mich ausziehen, wo ich will. Ist das jetzt das Ziel? Ist das wichtig?“, fragte sich die einstige „Let‘s Dance“-Kandidatin aufgebracht und wetterte weiter: „Es gibt wesentlich wichtigeres, was man jungen Menschen beibringen soll, außer eben zu suggerieren, ich bin eine Bitch und wir sind alle Schlampen. Was ist denn die Message?“

Ihr Gatte Oliver Pocher sieht das ganz ähnlich und sucht vergeblich nach Katja Krasavices Botschaft. Der Comedian geht ebenfalls hart mit ihr ins Gericht. „Sie denkt ja auch, dass sie für die Frauen und für die Ladys so unfassbar viel macht, wenn man sich acht Stunden schminkt und wie Edward mit den Scherenhänden rumläuft“, kritisierte Olli die Optik der gebürtigen Tschechin.

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste.

Amira Pocher über Katja Krasavices Content: „Das ist unverantwortlich“

Etwas Verständnis hat Amira Pocher aber doch für das OnlyFans-Model: „Sie kann ja nicht, nur weil 100 Kinder unter ihren Millionen Fans sind, sagen, ich knöpfe mich jetzt zu. Darum geht es ja nicht. Aber was aus deinem Mund kommt, kannst du steuern“, merkte sie an und kritisierte erneut: „In dem Moment, wenn man auch noch zu den Leuten spricht [...] und solche Sachen raushaut und solche Weisheiten, das ist unverantwortlich.“

Mit ihren freizügigen Looks und provokantem Auftreten polarisiert Katja Krasavice. Amira und Oliver Pocher ziehen fies über die Rapperin her. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Panama Pictures

Von Gegenwind lässt sich die „Sugar Daddy“-Interpretin aber für gewöhnlich nicht einschüchtern. Schon bei ihren DSDS-Auftritten erntete Katja Krasavice für ihre Outfits reichlich Kritik. Dennoch präsentierte sie sich jede Woche wieder in einem ausgefallenen, freizügigen Look. Verwendete Quellen: Podimo / „Die Pochers!“