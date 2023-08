„Großer Fehler“: Kuss-Fotos von Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann mit fremder Frau aufgetaucht

Von: Lisa Klugmayer

Die Trennung von Andreas Ellermann und Patricia Blanco ist noch nicht lange her, da knutscht der Millionär schon eine andere. Die große Liebe scheint das aber auch nicht zu sein.

Hamburg – Hat Andreas Ellermann (58) nach seiner medienwirksamen Trennung von Patricia Blanco (52) jetzt schon eine Neue? Im Netz tauchten vor kurzem verdächtigte Knutschfotos mit einer Blondine auf. Die große Liebe scheint es allerdings nicht zu sein, denn schon jetzt spricht der Millionär davon, dass die kurze Liaison ein „großer Fehler“ gewesen sei. Auch Schlager-Kollegin Naddel (58) lässt kein gutes Haar an der Blondine, beschimpft sie sogar öffentlich.

„Großer Fehler“: Kuss-Fotos von Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann mit fremder Frau aufgetaucht

Bei der Blondine handelt es sich um Vanessa Felsner (28). In ihrer Instagram-Story postete sie eindeutige Fotos mit Andreas Ellermann: Die beiden kuscheln, knutschen und fummeln. Er soll ihr sogar einen Knutschfleck verpasst haben. Da fühle sie sich glatt wieder wie „ein Teenager“, schreibt sie unter die Bilder. Anders sieht das jetzt Andreas Ellermann, wie er nun im Interview mit RTL zugibt.

„Die Frau hat mich schon vor drei Jahren angeschrieben, da habe ich erst nie drauf reagiert“, so der Millionär. Er nennt Vanessa nicht mal beim Namen, geht aber noch einen Schritt weiter und verrät, dass er ihre gemeinsamen Treffen zutiefst bereut: „Als ich jetzt solo war, habe ich mich zwei, dreimal getroffen, ein großer Fehler, wie ich jetzt gemerkt habe. Wie ich mitbekommen habe, jagt sie ausschließlich reiche Prominente. Und tut dann so, als ob sie mit ihnen zusammen ist“. Mittlerweile habe er den Kontakt abgebrochen. „Dass sie weiter postet, geht gar nicht. Aber was soll ich machen? In Zukunft werde ich tausendmal vorsichtiger sein. Aus Fehlern lernt man.“

Liebespleite vorprogrammiert? Andreas Ellermanns Familie konnte Patricia Blanco nicht leiden Knapp vier Jahre waren Patricia Blanco und Andreas Ellermann ein Paar, ehe sie sich im Mai trennten. Doch schon während der Beziehung fühlte sich die Tochter von Roberto Blanco in der Familie des Milliardärs nicht willkommen.

„Es nervt einfach“: Naddel hat Andreas Ellermann vor „Weibergeschichten“ gewarnt

In seiner neuen Instagram-Story legt Andreas Ellermann nochmal nach: „Auch ich bin nur ein Mann. Und mitunter fällt man mal rein. Wer reinfällt, kann auch wieder rausfallen“. Doch auch Naddel gibt ihren Senf dazu. „Ich habe ihn gewarnt. Sch***pe ist das. Es nervt einfach. Ich kann diese ganzen Weibergeschichten nicht mehr. Das ist so brutal bei dir“.

Apropos Andreas Ellermann: Patricia Blanco möchte ihre Trennung von Andreas Ellermann endlich hinter sich lassen und hat eine neue Wohnung bezogen. Jetzt gab sie erstmals einen kleinen Einblick in ihr neues Zuhause. Verwendete Quellen: RTL, Instagram/Andreas Ellermann