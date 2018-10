Elyas M‘Barek postet verstörendes Bild auf Instagram - zeigt es ihn, wie Gott ihn schuf?

Ungewöhnlicher Anblick: Schauspieler und Frauenschwarm Elias M‘Barek zeigt sich ganz nah und wie Gott ihn schuf. Oder fast ...

Berlin - Spätestens seit dem Erfolgsfilm „Fack ju Göhte“ lässt der türkischstämmige Schauspieler Elyas M‘Barek (36) Frauenherzen höher schlagen. Und so manche Verehrerin würde den Schauspieler vermutlich liebend gern sehen, wie Gott ihn schuf. Das dachte sich auch M‘Barek-Kumpel Star-DJ Mladen Solomun (42) und schoss einen Schnappschuss, der die Damenwelt erfreuen dürfte.

Zeigte Elyas M‘Barek wirklich sein bestes Stück?

Dichtung und Wahrheit ... Nein, die Aufnahme zeigt natürlich nicht das beste Stück des Schauspielers. In einer Online-Mediathek waren die Filme offenbar zufällig so angeordnet, dass es so aussah, als würde M'Barek auf dem Cover seines Films "Türkisch für Anfänger" am Strand liegen und sein bestes Stück präsentieren. Solomun hielt diesen denkwürdigen Moment fest und schickte das Foto seinem Kumpel. M‘Barek fand Gefallen daran und postete das Bild in seiner Instagram-Story mit dem Kommentar "Danke für das schöne Foto @Solomun".

