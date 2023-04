Ende der Karriere: Jetzt verliert Michael Wendler sogar seine Songs

Von: Florian Schwartz

Nach dem geplatzten Comeback folgt nun die nächste Klatsche für Schlagersänger Michael Wendler. Eigens für ihn komponierte Songs werden jetzt vom Newcomer Sebastian von Mletzko übernommen.

Cape Coral – Die Karriere von Michael Wendler (50) befindet sich weiterhin auf Talfahrt. Kürzlich wurde aufgrund seiner Corona-Schwurbeleien die von RTLZWEI geplante Doku über ihn und seine schwangere Frau Laura Müller (22) auf Eis gelegt. Dann wurde ein Auftritt im berühmten „Stadl“ auf Mallorca abgesagt. Jetzt kommt der nächste Dämpfer für den 50-Jährigen, wie bild.de berichtet. Denn der Schlagersänger verliert jetzt sogar Songs, die ursprünglich für ihn geschrieben worden sind.

Michael Wendler: Sebastian von Mletzko krallt sich seine Songs

Obwohl Michael Wendler seine Texte vorwiegend selbst schreibt, hat er in der Vergangenheit immer wieder Unterstützung von professionellen Songwritern erhalten. So liegen schon seit geraumer Zeit für ihn geschriebene Lieder in der Pipeline und warten auf ihre Veröffentlichung. Jetzt hat der Schlagersong „Morgen hör ich auf“ das Licht der Welt erblickt. Allerdings nicht in der Interpretation vom Wendler, sondern von Newcomer Sebastian von Mletzko (44).

„Ich kann bestätigten, dass der Song für den Wendler von mir geschrieben wurde und er diesen auch geplant einsingen sollte“, versichert Songwriter Alexander Scholz im Gespräch mit bild.de. Der Songtexter versorgt regelmäßig Schlager-Größen wie Michelle (51), Howard Carpendale (77) oder Patrick Lindner (62) mit seiner Schlagerlyrik.

Jetzt scheint Sänger Sebastian von Mletzko die potenziellen Wendler-Hits zu beerben. Denn noch ein weiterer Song aus der Warteschleife soll bald an den Start gehen. „Als Nächstes nehme ich den Song ‚Goldregen‘ auf“, erklärt Scholz weiter und hofft für den Newcomer, „Vielleicht holt er ja auch tatsächlich ‚Gold‘.“

Ex-Manager Markus Krampe klärt auf: Plattenfirmen haben ein Problem mit Michael Wendler

Seit seiner Flucht nach Florida hat es Michael Wendler schwer, in der Schlagerbranche Fuß zu fassen. Auf das Problem hatte bereits sein Ex-Manager Markus Krampe 2021 in einem Bunte-Interview hingewiesen. „Er kann keine Songs aufnehmen, denn es gibt bestehende Verträge mit Plattenfirmen. Aber keine Plattenfirma dieser Welt wird wieder ein Album mit Michael Wendler machen“, so Krampe. Fazit: „Die neu aufgenommenen Songs werden für immer in der Schublade verschwinden und nie veröffentlicht werden.“

Unveröffentlichte Songs von Michael Wendler erblicken nun doch noch das Tageslicht – und zwar gesungen von Newcomer Sebastian von Mletzko. © IMAGO/mix1; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Schon vor drei Jahren hatte Michael Wendler sein Album mit dem Titel „Egal, was die anderen sagen“ angekündigt. Doch Markus Krampe glaubt nicht, dass es zu einer Veröffentlichung kommt. „Da kenne ich die Verträge und die Situation, das wird niemals passieren“, hatte der Manager bereits vor zwei Jahren erklärt.

Auch bei Musikproduzent Hens Hensen werden keine neuen Songs von Wendler entstehen. „Ich hätte mich gefreut, Michael Wendler hier im Studio zu sehen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Schade, dass er nicht mehr gekommen ist“, bedauerte Hensen im Gespräch mit bild.de. Im Moment bleibt Wendler nur noch seine eigene Firma „Cape Music“ zur Veröffentlichung seiner Songs. Zuletzt hat ein Experte zudem errechnet, wie erfolgreich Laura Müller ohne Michael Wendler sein könnte. Verwendete Quellen: bild.de