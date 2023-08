Nach Otto Waalkes: WDR verpasst auch Harald Schmidt einen Warnhinweis – er reagiert

Von: Elena Rothammer, Melanie Habeck

Nach dem Wirbel um Otto Waalkes blüht Harald Schmidt nun das gleiche Schicksal: Auch vor seiner Sendung blendet der WDR einen Warnhinweis ein. Der Komiker äußert sich jetzt zu dieser Entscheidung.

Köln – Der WDR hatte in den vergangenen Tagen für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Der Grund: In der Mediathek werden alte „Otto-Show“-Folgen zum Streamen angeboten. Weil einige Witze und Aussagen als diskriminierend empfunden werden könnten, wurde jedoch ein Warnhinweis eingeblendet. Das Gleiche passierte nun auch mit alten Folgen von Harald Schmidts (66) Comedyshow „Schmidteinander“.

Warnhinweis vor alten „Schmidteinander“-Folgen: Das sagt Harald Schmidt zur WDR-Entscheidung

Harald Schmidt hat durch seine langjährige Karriere im Showgeschäft längst Kultstatus erreicht. Daher entschied sich der WDR dazu, seine Sendung „Schmidteinander“ wieder aufleben zu lassen. Das Satire- und Comedy-Format lief von 1990 bis 1994 und wurde von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein (†83) moderiert. Laut WDR ist der Humor an einigen Stellen aber nicht mehr zeitgemäß.

Genau wie bei alten Folgen der „Otto-Show“ blendet der WDR einen Warnhinweis ein, bevor die jeweilige Folge von Harald Schmidts „Schmidteinander“ beginnt. „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung“, lauten die Worte. Harald Schmidt reagiert auf den Warnhinweis mit Humor: „Weltklasse! Ein echter ‚Schmidteinander‘-Gag. Nur schade, dass der selige Feuerstein das nicht mehr erlebt hat“, lautet sein Statement gegenüber Bild. Sein damaliger Co-Moderator Herbert Feuerstein verstarb im Oktober 2020 im Alter von 83 Jahren.

Die Satire- und Comedyshow „Schmidteinander“ Zwischen dem 16. Dezember 1990 und dem 17. Dezember 1994 moderierten Harald Schmidt und Herbert Feuerstein die Sendung „Schmidteinander“. Das Konzept stammte dabei von Feuerstein und war an die US-amerikanischen Late-Night-Shows angelehnt. Die Sendung punktete mit einem Mix aus Stand-up, Interviews und Livemusik. Zunächst lief das Format auf West 3, aufgrund des großen Erfolges nahm das Erste die Show ab dem 15. Januar 1994 jedoch in sein Programm.

Einsatz von Warnhinweisen: WDR erklärt den Prozess

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erläutert der WDR, dass vor Ausstrahlung von Sendungen aus dem Archiv eine inhaltliche Prüfung durch die Redaktion stattfinde. Dabei verzichtet der Sender darauf, Inhalte zu löschen. Das bedeutet, dass sämtliche Formate stets in ihrer ursprünglichen Form gezeigt werden. „Sehr selten enthalten sie Passagen, die aus heutiger Sicht als diskriminierend empfunden werden können, was eine Einordnung erforderlich macht. Dazu nutzen wir in diesen Ausnahmefällen Hinweistafeln zu Beginn der Sendung und ordnen das Format entsprechend ein“, begründet der Sender das Vorgehen.

Vor Kurzem sorgte der WDR für Wirbel, weil in der Mediathek bei alten Folgen der „Otto-Show“ von Otto Waalkes ein Warnhinweis eingeblendet wird. Nun erscheint der gleiche Infoblock auch bei Episoden von „Schmidteinander“ mit Harald Schmidt. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Rudolf Gigler

Doch nicht bei allen findet diese Entscheidung Anklang: Oliver Pocher (45) äußerte sich bereits zu dem Warnhinweis für die „Otto-Show“. Verwendete Quellen: Bild, IPPEN.MEDIA-Anfrage an WDR