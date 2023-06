Aus von Rammstein besiegelt? Musikproduzent Thomas Stein hält es für möglich, „hoffe aber nicht“

Von: Matthias Kernstock

Das Ende von Rammstein droht, die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Till Lindemann. Im Interview mit IPPEN.MEDIA schätzt Musikproduzent Thomas Stein mögliche Konsequenzen ein.

München - Einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands spricht mit IPPEN.MEDIA über die aktuellen Vorwürfe gegen „Rammstein“-Frontmann Till Lindemann (60): Thomas Stein (74) war 2004 Geschäftsführer bei der Bertelsmann Music Group, kennt das nationale und internationale Musikgeschäft und hat „so ziemlich alles erlebt“, wie er selbst sagt. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Lindemann ermittelt. Till Lindemann wies per Anwalt alle Anschuldigungen von sich.

Thomas Stein glaubt nicht an ein Ende von Rammstein wegen der Lindemann-Vorwürfe

Zu den Befürchtungen der Fans, die aktuellen Vorwürfe könnten das Ende der Band Rammstein bedeuten, sagt Stein: „Ich wüsste nicht, warum es das Ende der Band sein sollte. Es sei denn, die Verfehlungen werden nachgewiesen, aber das scheint es ja noch gewisse Lücken zu geben.“ Der Musikexperte hält ein Ende von Rammstein dennoch für möglich, „ich hoffe es aber nicht.“

Von den Vorwürfen war Stein zwar überrascht, aber „ich habe in dem Geschäft schon alles gesehen“, so der Musikproduzent, der bei der ersten und zweiten Staffel von „DSDS“ an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury saß. „Das mit Rammstein hat mich verwundert, weil ich die Band ein bisschen kenne. Ich bin mir nicht sicher, ob die momentane Berichterstattung auf einem soliden Fundament gemacht wurde“, erklärt Stein.

Thomas Stein kritisiert die Berichterstattung der Medien über Till Lindemann

„Wir trauen es uns in Deutschland nicht mehr zu sagen, dass etwas anders sein kann, als das, was die Medien gerne erzählen.“ Niemand hätte bisher die Vorwürfe gegen Till Lindemann richtig nachgeprüft, so Stein. „Ich finde, man muss mit einer Vorverurteilung aufpassen.“ In Amerika würden Musikproduzenten wegen ähnlicher Vorfälle im Gefängnis sitzen, aber „im Falle von Rammstein würde ich mir wünschen, es ist nicht so.“

