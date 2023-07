„Es gibt Tage, da möchte man aufgeben“: Maite Kelly spricht offen über die Schattenseiten des Schlagers

Von: Florian Schwartz

Maite Kelly ist längst zur Ikone in der Schlagerbranche geworden. Doch ihren Platz in der Musikwelt muss sie sich nach wie vor hart erkämpfen.

Köln – Die Bühne ist ihr Leben. Schon als kleines Mädchen bereiste Maite Kelly (43) mit „The Kelly Family“ die Welt, um den Menschen Musik näherzubringen. 2007 wagte sie schließlich den nächsten Schritt, ihre Solokarriere anzugehen, mit großem Erfolg. Allein ihr Schlager-Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ mit Roland Kaiser (71) aus dem Jahr 2014 erhielt Fünffachgold. Jetzt teilte sie ihren Fans in einem offenen Instagram-Posting mit, welche Selbstzweifel sie immer noch plagen.

Maite Kelly über Schlagerbranche: Sie spricht vom Aufgeben

Auf Instagram nahm sich Maite Kelly, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, kurz Zeit für ein kleines Update aus ihrem Leben. „Es ist ein kühler Sommermorgen, meine Kinder schlafen noch… der Kaffee duftet“, berichtet die Sängerin. „Und ich schreibe heute mit meinen wunderbaren Kollegen und Freund Basti, Daniel und Flo.“ Auch das Foto, auf dem ein paar Instrumente zu sehen sind, erweckt den Eindruck, dass bei der Künstlerin und Dreifach-Mama alles bestens zu laufen scheint. Doch dem ist nicht so.

Nur einen Absatz später offenbart Maite Kelly, dass dieses idyllische Bild trügt und, dass das Leben in der Schlagerbranche auch seine Schattenseiten hat. „Es gibt Tage, da möchte man als Frau in diesem Business aufgeben, weil es einfach zu schwer erscheint“, gesteht der Schlagerstar. Allerdings verrät die Sängerin nicht, womit sie am meisten hadert.

Schlagerstar Maite Kelly bekommt Rückhalt von Freunden und Fans

Dennoch lässt sich Maite Kelly nicht unterkriegen. Vor allem die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, aber auch ihre Fans sind ihre größte Motivation, weiterzumachen. „Aber wenn man solche Freunde hat und solche Lieder schreibt, die ich irgendwann mit Euch zusammen laut singen darf, dann lohnt es sich … es lohnt sich einfach weiterzumachen!“, gab sie sich zuversichtlich und beendete das Posting mit den Worten „Seid lieb gedrückt, ich denke an Euch!“

Ihre Fans reagierten prompt und sprachen der Sängerin Mut zu. „Gib nicht auf. Du bist so wahnsinnig beliebt und so kostbar. Denke daran, du hast es geschafft, die größten Hallen Deutschlands mit deinen Konzerten zu füllen“, schrieb ein Schlagerfan. Und anderer Stelle hieß es: „Du bist und bleibst die Beste.“

Maite Kelly ist eine Vollblutkünstlerin durch und durch. Jetzt macht sie sogar schon erste Gehversuche als Schauspielerin im TV. Verwendete Quellen: instagram.com/maite_kelly