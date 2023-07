Estefania Wollny wegen extremer Schmerzen in Klinik

Von: Volker Reinert

Große Sorgen um Estefania Wollny. Auf Instagram herrschte schon seit einigen Tagen Funkstille von der 21-Jährigen. Nun verriet sie den Grund: Sie habe so starke Schmerzen, dass sie in die Klinik muss.

Köln – Keine guten Zeiten für Estefania Wollny (21). Die Tochter von „Die Wollnys“-Star Silvia (58) muss aufgrund von extremen Zahnschmerzen in die Zahnklinik. Schon seit Tagen ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Die Schmerzen haben sich ausgebreitet.

Estefania Wollny meldet sich endlich wieder auf Instagram

Einige Fans waren schon in Sorge. Seit Tagen hörte man wenig von der angehenden Sängerin. Die letzten Wochen liefen für Estefania insgesamt nicht rund. So wurde sie heftigst für ihr erstes Konzert in den sozialen Netzwerken zerrissen und auch Tage nach dem Auftritt vor Publikum schien es der kleinen Schwester von Sarafina Wollny (28) nicht wirklich gutzugehen.

So verkroch sie sich in ihrem Bett, war nur spärlich auf Instagram aktiv und rückte auch nicht wirklich mit der Sprache raus, wieso es ihr denn nicht gut gehe. Nun klärte Estefania ihre Fans aber auf, was sie derzeit sehr bedrücke.

„Mir geht es nicht so gut“: Estefania Wollny hat starke Schmerzen

Mit den Worten „Mir geht es nicht so gut“ startete Estefania Wollny am Montag (3. Juli) ihre Instagram-Story. „Ich habe extrem mit Zahnschmerzen im oberen Bereich zu tun. Dadurch sind meine Lymphknoten auch voll angeschwollen. Ich kann nicht schlucken. Das Reden tut mir auch je nach Tonlage schon echt weh“, so die Reality-TV-Darstellerin.

Sie muss in die Klinik. Estefania Wollny hat so starke Schmerzen, dass sie jetzt behandelt werden muss. © Instagram/ estefaniawollny21

Doch bislang ist keine Besserung in Sicht. Deshalb hat sich Estefania dazu entschieden, in die Zahnklinik zu fahren. Sie hoffe, dass ihr dort schnell geholfen werde. Derweil hat Mutter Silvia Wollny in der Türkei ihren ersten eigenen Laden namens „Wollnys Boutique“ eröffnet. Verwendete Quellen: estefaniawollny21