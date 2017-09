Schauspielerin Esther Schweins trauert um ihren Lebensgefährten Lorenzo Mayol Quetlas.

Berlin - Der 53-Jährige starb am Montagabend nach kurzer, schwerer Krankheit auf Mallorca, wie die Agentin der 47-jährigen Schauspielerin und Regisseurin am Dienstag in Berlin mitteilte. Schweins und ihr Partner waren rund zwölf Jahre zusammen und haben zwei gemeinsame, acht und zehn Jahre alte Kinder. Das Paar lebte auf Mallorca.

dpa