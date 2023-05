Evelyn Burdecki seit 1. Mai obdachlos: TV-Blondine kommt per Couchsurfing unter

Nach der Kündigung ihrer Düsseldorfer-Wohnung ist Evelyn Burdecki derzeit ohne festen Wohnsitz. Ihre Möbel hat sie bei Mama Teresa in der Garage stehen. Die ehemalige Dschungelkönigin selbst schläft bei Freunden auf der Couch.

Düsseldorf - Evelyn Burdecki (34) spricht in einem neuen Interview mit „Bild.de“ über ihre aktuelle Wohnsituation. „Ich habe derzeit keinen wirklichen Wohnsitz“, erklärt sie. Ihre Wohnung in Düsseldorf wurde der TV-Blondine zum 1. Mai gekündigt, obdachlos ist sie dennoch nicht.

Evelyn Burdecki: Augenpads und frische Unterwäsche immer mit dabei

„Ich besuche derzeit viele Freunde, die ich so lange nicht gesehen habe und kann einfach bei denen auf der Couch schlafen“, beschreibt die 34-Jährige ihre außergewöhnliche Couchsurfing-Situation.

Ihre Sachen habe Burdecki in der Garage ihrer Mutter untergestellt, ansonsten habe sie zur Zeit „immer einen Zungenreiniger dabei“. Der sei „ganz wichtig“, noch wichtiger als eine Zahnbürste. „Augenpads habe ich auch immer dabei und natürlich frische Unterwäsche, zum Wechseln“, berichtet der Realitystar.

Auf Nachfragen ihrer Mutter - „Wie sieht’s denn aus mit der Wohnung?“ - scheint Burdecki noch keine Antwort zu haben. Vielmehr genießt sie ihre aktuelle Freiheit. „Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, auch mal bei Freunden auf der Couch zu pennen“, erzählt sie. „Ich hatte wirklich ein richtiges Gefühl von früher“, schwärmt Burdecki, nachdem sie mehrere Tage bei einem guten Freund übernachtet hat.

Und sie fügt hinzu: „Als ich 18 und noch in der Findungsphase war, mir die Pickel ausgedrückt habe und noch nicht wusste, wer ich wirklich bin. Das jetzt mit 34 nochmal zu erleben, finde ich cool.“

Von Datingshows zur Dschungelkönigin

Bekannt wurde Evelyn Burdecki durch ihre Teilnahme an Datingshows wie „Take Me Out“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“. 2019 gewann sie die 13. Staffel der Realityshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Neben Dieter Bohlen (69), Bruce Darnell (65) und Chris Tall (32) komplettierte sie die Jury der 13. Staffel vom „Supertalent“. 2022 suchte sie im Format „Topf sucht Burdecki“ erfolglos nach der großen Liebe.

Verwendete Quelle: „Bild.de"