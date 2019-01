Ex-GNTM-Kandidatin ist Februar-Playmate im Playboy

Bereits als 17-Jährige lebte sie als Teilnehmerin des TV-Formats „Germanys Next Topmodel“ den Traum vieler Mädchen. Jetzt lässt Marie Czuczman für den Playboy die Hüllen fallen.

Als Playmate des Monats Februar ziert die 22-Jährige die Seiten des Playboy-Magazins – und ist dabei in prominenter Gesellschaft. Denn auf dem Cover der aktuellen Ausgabe, die ab dem 10. Januar erhältlich ist, ist die fünfmalige Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Annette Dytrt.

„Ich hatte einfach Lust, dieses Shooting mal zu machen und habe den Playboy angeschrieben“, erzählt die 1,84 Meter große Marie Czuczman (Maße: 90-64-95) bei Come-On.de*. Mit einem vierköpfigen Team flog die Studentin der Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen im Oktober in eine „wunderschöne Villa“ nach Spanien, in der die Fotos aufgenommen wurden.

Ex-Germanys-Next-Topmodel-Kandidatin im Playboy

„Es hat mir gut gefallen, dass es einmal nicht um die Model-Figur ging, sondern auch Kurven und Formen gern gesehen werden.“ Ein Aspekt, der Marie Czuczman durchaus wichtig war. „Ich fand es toll, dass der Playboy die Weiblichkeit der Frauen feiert. So habe ich das zumindest empfunden.“

Noch vor einigen Jahren hätte sich die 22-Jährige übrigens nicht vorstellen können, sich vor der Kamera auszuziehen. „Doch mittlerweile sind meine Bedenken weg. Ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, wie gefestigt man ist und welches Körpergefühl man hat. Mittlerweile denke ich, dass die Fotos nichts sind, wofür man sich schämen muss.“

Czuczman wuchs in Lüdenscheid im Sauerland auf, besuchte das Geschwister-Scholl-Gymnasium und holte dort – nach der „Germanys Next Topmodel“-Staffel im Jahr 2013 – ihr Abitur nach.

Bei Germany's Next Topmodel wurde sie 2013 Sechste, was ihrer Modelkarriere einen enormen Schub gab. Das Playboy-Shooting soll der nächste Schritt sein.

Und nicht der letzte große in diesem Jahr: Im Sommer wird die 22-Jährige ihren langjährigen Freund heiraten.

