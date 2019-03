GNTM-Kandidatin postet heißes Oben-Ohne-Bild - doch Fans sorgen sich: „Tut das nicht weh?“

Sarina Nowak hat es von der GNTM-Kandidatin zum gefragten Curvy Model geschafft. Jetzt begeistert sie ihre Fans mit einem heißen Oben-Ohne-Bild - doch einige sorgen sich auch um die blonde Schönheit.

Update vom 24. März 2019: Ehemalige GNTM-Kandidatin, „Dancing on Ice“-Star und Curvy-Model: Sarina Nowak fühlt sich wohl im Rampenlicht - und in ihrer Haut. Das sieht man auf jedem Foto, das die 25-Jährige stolz auf Instagram postet. Dort hat sie mehr als eine halbe Million Follower und zeigt gerne, was sie hat.

Seit Sarina Nowak aufgehört hat, für ihre Modelkarriere zu hungern, präsentiert sie stolz ihre Kurven in knappen Klamotten - so auch auf einem ihrer neuesten Bilder. Doch auf dem Urlaubs-Schnappschuss, auf dem Sarina fröhlich strahlend in der mexikanischen Sonne auf dem Boden sitzt, geht sie noch einen Schritt weiter: Diesmal zeigt sich die hübsche Blondine obenrum komplett unbekleidet! Doch zum Glück hatte Sarina zwei saftige Ananas parat, mit denen sie das nötigste bedeckt. Zu dem Bild schreibt das Model passend: „Wenn die das Leben dir Ananas gibt, mach daraus Piña Colada!“

Für das Foto erntet Sarina über 31.000 Likes und zahlreiche Kommentare, wie beispielsweise: „Drei süße Früchtchen zum Vernaschen. Lecker!“ und „Du hast aber schöne Ananas, Sarina!“ Sogar einen neuen Trend sieht ein Follower in dem Foto. Er schreibt: „Deine Urlaubsfotos werden immer besser und der Ananas-BH wird der Sommertrend 2019!“

Doch einige Follower sorgen auch um das Model: „Aua! Das hat aber gepiekt“, ist sich ein User sicher. Ein anderer fragt: „Tut das nicht weh?“ Und tatsächlich: Bei genauerer Betrachtung sehen die stacheligen Ananas auf Sarinas Haut durchaus schmerzhaft aus ...

„Wegen dir fühle ich mich endlich wohl“: „Dancing on Ice“-Star hüllenlos in Badewanne

Update vom 30. Januar 2019: Plus-Size-Model und „Dancing on Ice“-Star Sarina Nowak gibt ihren Fans Stoff für Fantasien: Sie postet ein Bild auf Instagram, das sie von hinten in der Badewanne zeigt. Den Blick wirft sie lasziv über die Schulter. Kleidung trägt sie - wie das so üblich ist in der Badewanne - keine. Dass das Model kein Problem damit hat, sich öffentlich freizügig zu zeigen, wissen ihre Fans schon aus früheren Posts.

Die meisten Fans des Models sind begeistert von dem Bild. Auch weibliche Nutzerinnern freuen sich über das positive Körperbild, dass Sarina Nowak vermittelt. Sie steht zu ihren Kurven und scheut sich nicht davor, sie zu zeigen - das inspiriert: „Danke für dein Selbstbewusstsein! Wegen dir fühle ich mich endlich wohl“, schreibt eine Userin.

Die obligatorische Kritik gibt es natürlich auch: Manche fühlen sich von so viel Freizügigkeit überfordert, finden das gehört sich nicht. „Das hast du gar nicht nötig“ und „billig“ lauten beispielsweise Kommentare hierzu. Die große Mehrheit findet das Foto aber „wunderschön“.

Plus-Size-Model Sarina Nowak: Dieses Körperteil liebt ihr Freund am meisten an ihr

Ursprüngliche Meldung: Dass aus der schüchternen Ex-Kandidatin von „Germany‘s next Topmodel“, Sarina Nowak, mal eines der gefragtesten Curvy-Models der Welt wird, hätte wohl niemand geahnt. Die 24-Jährige, die 2009 bei Heidi Klums Castingshow teilnahm, hat nach GNTM einige Kilos zugelegt und arbeitet heute erfolgreich als Plus-Size-Model.

Nach ihrer Zeit bei GNTM zog es die Blondine nach Los Angeles. Laut einem Interview mit Stern wollte Sarina dort als Model und Schauspielerin arbeiten. Für ihren schlanken Körper musste sich die 24-Jährige jedoch enorm anstrengen. Sie machte viel Sport und hungerte - und ihre Modelagentur schmiss sie trotzdem raus, mit der Begründung, dass sie zu dick sei.

Seitdem ernährt sich Sarina ausreichend aber bewusst. Sie trägt Größe 42 und steht zu ihren Kurven. „Das ist meine natürliche Figur und ich fühle mich wohl in meinem Körper“, sagte das Model im Stern-Interview. Die Schönheit zeigt sich oft freizügig in den sozialen Netzwerken.

Auch ihr amerikanischer Freund Lewis ist ganz begeistert von Sarinas Kurven und ihrer Ausstrahlung. Laut express.de hat er eine besondere Vorliebe für zwei Körperteile der Blondine: „Er steht auf meine vollen Lippen und den runden Po“.

