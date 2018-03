Fans total entsetzt: Victoria Beckham ohne BH im Slum   

Victoria Beckham gilt als stilsicher in allen Lebenslagen. Umso rätselhafter, wie diese Bilder entstehen konnten, die viele ihrer Fans total entsetzen.

Kenia - Wenn es eine Promidame gibt, die sich in allen Lebenslagen durch Stilsicherheit auszeichnet, dann ist es Victoria Beckham. Die Ex-Spice-Girls-Sängerin, die zur Designerin wurde und seitdem extrem erfolgreich ihre eigene Mode entwirft, weiß sich eigentlich zu jeder Gelegenheit passend in Schale zu werfen. Doch jetzt hat die Frau des ehemaligen britischen Fußballspielers David Beckham (42) auf Instagram Fotos von sich gepostet, die viele ihrer Fans „geschmacklos“ und „unangebracht“ finden.

Auf den Bildern ist die 43-Jährige in einem Slum in Kenia zu sehen. Dabei trägt sie Jeans, schwarze Stiefel und ein blütenweißes T-Shirt. Hat aber offenbar vergessen, einen BH anzuziehen - was unübersehbar deutlich zu erkennen ist. Die Fans der Stilikone machen ihrem Entsetzen in den Kommentaren Luft. „Ich mag das gar nicht sehen, wie sie ohne BH herumgeht ... dieser Anblick ist nichts für Kinder“, schreibt eine Followerin. „Wo ist denn BH?“, fragt eine andere. „Du spazierst in Kenia rum und man sieht deine Nippel“, beschwert sich eine andere. „Ich finde das Bild einfach geschmacklos“, stimmt die nächste mit ein.

Victoria Beckham scheint sich an den Kommentaren nicht zu stören, sie hat gleich drei BH-lose Kenia-Bilder gepostet. Eines zusammen mit einem Kind. Der Grund für den Besuch der Modeikone in Afrika ist das Projekt „Boxgirls“, das Mädchen ermöglicht, einen Sport auszuüben, der dort traditionell nur von Jungen betrieben wird. So sollen junge Frauen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Guter Grund, weniger gutes Styling.

