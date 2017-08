Fans geschockt: Fitness-Model Anja Zeidler legt erschütternde Beichte ab

Die schöne Schweizerin Anja Zeidler (24) hat es geschafft: Als Fitness-Model schaffte sie es zum Vorbild von Tausenden jungen Frauen - jetzt schockt sie ihre Fans.

Bern - Sie ist sportlich, sexy und mega erfolgreich: Fitness-Queen Anja Zeidler hat großen Einfluss auf die jungen Mädchen in der Schweiz: Ihren über 331.000 Followern bei Instagram zeigt das Model, wie man es mit harter Arbeit und viel Schweiß zum Mega-Body schaffen kann - denkste! Denn wie die 24-Jährige jetzt gesteht, hat sie mit illegalen Mitteln nachgeholfen. Ein Schock für die Fans, die Anja Zeidler für ihren durchtrainierten Körper liebten. Im Interview mit der Welt gesteht die Frau, die bereits mit 14 Jahren ihre ersten Model-Shootings hatte: „Ich habe Anabolika genommen.“ Das war 2013.

Doch Zeidler wurde abhängig und schmiss hin. Jetzt packt sie aus und beichtet, wie sie ihren Körper in Topform brachte. „Seien Sie sicher, dass es kein einfaches Proteinpulver war. Es handelte sich um einen Mix aus verschiedenen Medikamenten, die eigentlich verschreibungspflichtig sind. Und ich nahm auch Hormone zu mir.“ In der Fitness-Szene sei es einfach gewesen, an die verbotenen Substanzen zu gelangen, erzählt die 24-Jährige.

Video: Eine Minute von diesem Training ersetzt 45 Minuten Joggen

„Die Hormone griffen mein Körpersystem an. Ich bekam meine Tage nicht mehr, die Menstruation setzte aus. Auch das Hautbild veränderte sich. Eigentlich hatte ich immer eine reine Haut, plötzlich aber bekam ich starke Probleme. Und auch meine Stimme wandelte sich, wurde tiefer.“

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Im September will sich Anja Zeidler sogar ihre Brust-Implantate entfernen lassen. Plötzlich wieder alles natürlich bei der Frau, die auch durch Schönheits-Operationen nachhalf? Es scheint so. „Ich lasse mir diese Fremdkörper wieder aus den Brüsten nehmen.“ Mehr schockierende Details aus Zeidlers dunkler Vergangenheit gibt es im Interview auf welt.de.

mk

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram