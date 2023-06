„Fernseher zerkratzt“: Iris Klein wegen Peters Untreue total ausgerastet

Von: Lukas Einkammerer

Bislang hat sich Iris Klein nur auf Instagram zum Affären-Drama mit Noch-Ehemann Peter und Yvonne Woelke geäußert. Nun bricht die Katzenberger-Mama mit einem Interview ihr Schweigen.

Mallorca – Seit Ende Januar liefern sich Iris Klein (56) und ihr Noch-Gatte Peter (56) eine erbitterte, öffentliche Schlammschlacht. Grund dafür ist Peters vermeintliche Affäre mit Yvonne Woelke (41) während beide als Dschungelcamp-Begleitung in Australien waren. Nach unzähligen Instagramstorys, wütenden Botschaften und der Trennung nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren spricht Iris Klein erstmals in einem Interview über das Drama – und lässt dabei kein brisantes Detail aus.

„Bin richtig ausgeflippt“: Iris Klein spricht Klartext zu Trennung von Peter

In der BILD-Show „Zuckerbrot und Peitsche“ packt Iris Klein im Gespräch mit den Journalistinnen Janina Kirsch und Tanja May über den endlosen Rosenkrieg mit Peter aus und verrät, wie sie erstmals die Wahrheit über dessen Liebelei mit Yvonne Woelke erfuhr. Auf seinem Handy soll sie auf den Nachrichtenverlauf der beiden gestoßen sein, wo Peter der „Unter Uns“-Schauspielerin Sätze wie „Ich will deinen Körper wieder spüren“ und „Ich liebe dich“ geschrieben haben soll.

Peter habe ihr gesagt, er würde alles gestehen, habe sie aber gebeten, das Ganze nicht öffentlich zu machen – doch beschwichtigen ließ sich Iris nicht und habe noch im Auto die verhängnisvollen Nachrichten mit der ganzen Welt geteilt. „Ich bin richtig ausgeflippt“, erinnert sie sich, „Ich habe dann erst mal seine Gitarren kaputt gemacht. Ich habe auch den Fernseher mit dem Messer zerkratzt.“

Eine endgültige Trennung kam für den Bodybuilder erstmals aber trotzdem nicht infrage. „Er wollte erst eine Trennung auf Zeit, dann wollte er eine Freundschaft, dann Freundschaft Plus“, blickt Iris zurück.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Mein Bauchgefühl hat mich noch nie getäuscht“: Iris Klein packt über Affären-Eklat aus

Als Peter Klein und Yvonne Woelke gemeinsam in Australien waren – er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis (55), sie in der Kohorte von Djamila Rowe (55) – ließ Iris Klein die Bombe platzen und beschuldigte ihren Ehemann öffentlich der Untreue. Dafür musste sie viel Kritik einstecken und bis heute scheinen ihr viele ihre Geschichte nicht zu glauben – doch Iris Klein bleibt bei ihrer Wahrheit.

„Viele haben gedacht, ich spinne. Mein Bauchgefühl hat mich aber noch nie getäuscht“, macht sie deutlich, „Als wir in Australien telefoniert haben, hatte ich das schon im Gefühl. Ich kenne diesen Mann in- und auswendig seit 20 Jahren. Ich sehe, wenn er mich belügt.“

Jetzt spricht Iris: Zum ersten Mal gibt die Katzenberger-Mama ein Interview zum Affären-Drama mit Peter und Yvonne Woelke. © Screenshot/Instagram/peterklein_official; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Ob die beiden eines Tages wieder Freunde werden, bleibt abzuwarten, eines dürfte aber klar sein: Die Liebe von Iris und Peter Klein ist endgültig vorbei. Mit ihrem „Mr. T“ schwebt die Katzenberger-Mama mittlerweile wieder auf Wolke Sieben – trotz allem sind Iris und Peter Klein aber immer noch verheiratet. Verwendete Quellen: bild.de