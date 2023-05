300 Euro: Fernsehgarten-Zuschauer diskutieren über azurblaue Cargohose von Andrea Kiewel

Das ging in die Hose. Mit ihrem Outfit am Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“ sorgte Moderatorin Andrea Kiewel für allerhand Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Ihre azurblaue Cargohose wechselte während der Live-Sendung die Farbe.

Mainz - Bei sommerlichen Temperaturen sorgte „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel (57) am Sonntag (21. Mai) wieder einmal für allerlei Gesprächsstoff. Während das eigentliche Thema der Sendung 80er- und 90er-Jahre sein sollte, zog die 57-jährige Kiewel mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich.

Andrea Kiewel: „Ich hab mir Wasser in die Hose gekippt“

Die azurblaue Satin-Cargohose der Fernsehgarten-Moderatorin hielt den hohen Temperaturen nicht stand und gab den Blick auf unvorteilhafte Schweißflecken frei. Ein gefundenes Fressen für die ZDF-Zuschauer in den Sozialen Medien.

Der Mode-Fauxpas im ZDF-Fernsehgarten blieb natürlich auch der Moderatorin selbst nicht verborgen. „Ich hab mir Wasser in die Hose gekippt. Deswegen bin ich nass hinten“, versuchte Kiewel ihre unglückliche Situation zu erklären.

ZDF-Fernsehgarten-Fans diskutieren über Schweißflecken

Doch tatsächlich war es der Fernsehgarten-Moderatorin wahrscheinlich einfach nur zu heiß. „Hier sind tausend Grad“, beschwerte sich Kiewel. Ihre Schweißflecken waren da aber bereits ein gefundenes Fressen für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Cargohose, die Andrea Kiewel im Fernsehgarten am Sonntag trug, kostet knapp 300 Euro in einem Onlineshop. © ZDF / Screenshot pinko.com

„Was ist bitte mit Frau Kiewels Hose hinten?? Ist es da am Po abwärts absichtlich ein dunkleres Blau oder was ist das“, fragt ein Fan auf Twitter sichtlich irritiert. Andere vermuten stattdessen gleich, dass es sich um Schweißflecken auf der Cargohose handelt. „Hat Kiwi ne Schweißspur am Pobbes?“, hakt ein weiterer User nach, während sich andere sicher sind: „Der Stylist hat Kiwi extra so eine Hose gegeben.“

Wer auch immer für Andrea Kiewels Mode-Auswahl im ZDF-Fernsehgarten zuständig war: die Zuschauerinnen und Zuschauer in den sozialen Medien hoffen, dass sich das ZDF einen solchen Fauxpas nicht mehr leistet und „sowas ggf. nach der Sendung nochmal besprochen“ wird, damit „solche Dinge zukünftig vermieden werden“.

Alles andere als billig ist der Preis der azurblauen Cargohose von Andrea Kiewel. Im Onlineshop von pinko.com findet sich die Designerhose. Stolzer Preis: Knapp 300 Euro.

Der Kampf um die besseren Einschaltquoten geht in die zweite Runde: Andrea Kiewel trat am Sonntag (21.05.) mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ gegen „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross an. Verwendete Quellen: zdf.de, Twitter