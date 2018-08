„Die fetteste Game-Show“ - Bülent Ceylan bekommt neue Sendung 

Bülent Ceylan gehört zu den prominentesten Mannheimern und zu den profiliertesten Comedians in Deutschland - jetzt bekommt er eine neue Show.

Berlin - Bisher war Bülent Ceylan (42) bei RTL mit seiner „Die Bülent Ceylan Show“ zu sehen. Ab Freitag, 14. September (20.15 Uhr) tritt er nun auch als Moderator der neuen Spielshow „Game of Games“ bei Sat.1 in Erscheinung. Ceylan will sich auch spielerisch in die Show einbringen. Außerdem plant sein neuer Sender nach eigenen Angaben weitere Formate für ihn - im Comedy-Bereich, als Gast in anderen Shows, und wohl auch als Schauspieler.

Die Spielregeln der neuen Show sind einfach: Bei fünf Herausforderungen qualifiziert sich jeweils ein Teilnehmer für ein Auswahlspiel. Wer dabei nicht aufpasst, ist schnell draußen. Die übrigen vier Kandidaten beantworten in der folgenden Quiz-Runde nacheinander Fragen. Wer keine Antwort weiß oder eine falsche nennt, hat Pech gehabt. Der letzte Spieler kann im Finalspiel bis zu 50 000 Euro gewinnen. Das Format ist in den USA beim Sender NBC durch die Moderatorin Ellen DeGeneres bekannt geworden.

„„Game of Games“ ist die fetteste und am aufwendigsten produzierte Game-Show, die ich kenne“, sagt Ceylan über seine neue Aufgabe. Und die Spiele seien so abenteuerlich, dass man sich teilweise kaum vorstellen könne, dass nicht Stuntmen, sondern normale Kandidaten durchs Studio katapultiert würden. Er habe sich schon lange gewünscht, so ein Format zu moderieren. „Und das war noch lange nicht alles - immerhin haben wir eine längerfristige Beziehung geschlossen...“

