Fiese Drohung von Sophia Thomalla verschreckt Fans 

Sophia Thomalla ist immer für eine Überraschung gut. Doch was das Model nun auf Instagram ankündigt, geht ihren Fans entschieden zu weit.

Berlin - Darauf haben ihre Fans lange gewartet: ein Statement von Sophia Thomalla. Doch statt sich endlich zu der wichtigsten aller Thomalla-Fragen -dem Helene-Fischer-Tattoo - zu äußern, verschreckt die 28-Jährige ihre Follower am Ende einer längeren Ansprache zur Echo-Abschaffung mit einer ganz fiesen Drohung. „Ja genau lieber BVMI, lasst uns unseren einzigen Publikumspreis, den wir haben in einen Award verwandeln, der genauso funktioniert wie die meisten Filmfestivals. Jury entscheidet, welcher Film der Beste ist. Nämlich der, den noch keine Sau gesehen hat. Damit Bands wie Rammstein, die weltweit Millionen Platten verkaufen und Sängerinnen wie Helene Fischer nie wieder einen Preis kriegen, weil der eine sich vom rollendem ‘R’ gestört fühlt und die andere Schlagermusik nicht mag. Das ist natürlich viel besser als sich einfach Gedanken darüber zu machen, wen man bei sich auftreten lässt. Finde ich super! Beide Daumen hoch. PS: Andererseits wachsen endlich meine Chancen auf einen Musikpreis 2019. Ich hab da so eine Idee. Ein Duett mit Verona Pooth. Ihr dürft ruhig Angst haben“, so Thomalla auf Instagram.

Ein Duett mit Verona Pooth?!? Diese Drohung sitzt. „Jetzt hör aber auf zu sticheln hier, Thomalla ... und wie soll diese Platte sich dann anhören? Wie Mickey und Minni oder watt?“, fragt sich ein verstörter Fan. „Ja....das ganze ist schräg. Man wundert sich....du hast recht....äh und das mit Verona...hm, na gut. Ick feg die Bühne für euch...!“, kommentiert ein weiterer. "Jetzt schon heiß wie Frittenfett auf das Poothmalla Mixtape", schreibt ein anderer ironisch.

Wir warten jetzt auf die Vollzugsmeldungen: Sophia Thomalla mit Helene-Tattoo singt mit Verona Pooth (49) einen Schlager - produziert von Dieter Bohlen (64). Obwohl, geht auch ohne Bohlen - der nimmt sich ja gerade eine Auszeit.

es