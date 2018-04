Fieser Shitstorm gegen Katzenberger - die bringt Hummels und Götze ins Spiel

Daniela Katzenberger kann es ihren Fans einfach nicht Recht machen. Nach einer neuen Hater-Attacke zieht sie die Konsequenzen - und schickt einen Gruß an Mats Hummels.

Palma de Mallorca - Daniela Katzenberger (31) hat‘s wahrlich nicht leicht mit ihren Fans. Mal missfällt ihre Figur, mal die Frisur, mal sind es die Fingernägel, die nicht passen, mal ist sie falsch gekleidet. Gerade haben ihre Fans einen neuen Kritikpunkt entdeckt, den sie genüsslich ausschlachten: die Katzenberger-Stirn. „Du hast deine hohe Stirn vergessen abzudecken...“, nörgelte etwa ein Fan unter einem kunstvollen Schwarz-Weiß-Foto der Katze. An Figur, Frisur, Nägeln kann man arbeiten - eine zu hohe Stirn lässt wenig Spielraum für Änderungen oder Korrekturen. Oder doch? Die Katze postete daher eine deutliche Nachricht an alle ihre Stirn-Hater.

„Da sich gestern wieder einige über meine viel zu hohe Stirn erbost haben und ich mehrfach darum gebeten wurde, daran zu „arbeiten“ (wie auch immer man einer viel zu hohen Stirn „arbeiten“ kann, aber das finde ich bestimmt auch noch raus), habe ich nun Besserung gelobt und werde versuchen meine „Satellitenschüssel-Stirn“ etwas kleiner zu retuschieren... Möchte ja nur vermeiden, dass Mesut Özil, Mats Hummels oder vielleicht Mario Götze, anfangen auf meiner Stirn mit dem Ball zu kickern, weil sie diese mit einem Fußballplatz verwechseln. Einen schönen Sonntag noch. #ironieoff.“

Hater kommen erst richtig in Fahrt

Hater beruhigt? Von wegen. Die kommen jetzt erst richtig in Fahrt: „Ich würde dir übrigens empfehlen, mit deiner Stirn und deinen Haaren ins Gespräch zu gehen. Warum möchte deine Stirn, dass der Haaransatz tiefer ist? Warum möchten deine Haare nicht tiefer ansetzen? Da scheint eine ernsthafte Disharmonie zu herrschen“, kommentiert einer. „ ...und bevor ich es noch vergesse...Deine Nasenlöcher sind nicht symmetrisch, daran musst du dringend arbeiten“, motzt ein anderer. „Fang doch mal damit an, deine Augenbrauen höher zu tragen...“, lautet ein weiterer „guter“ Fanrat. Die Katze kann wohl machen, was sie will, ihren Fans kann sie‘s offenbar einfach nicht Recht machen.

es