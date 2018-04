Fitness-Model Tami Tilgner gesteht: Diesen Schönheits-Eingriff hat sie machen lassen

Fitness-Model Tami Tilgner (20) aus Frankfurt erzählt im extratipp.com-Interview über ihre Ernährung, die Liebe und macht Geständnis.

Frankfurt/Main - Auf Tamara Tilgners (besser bekannt unter tamitilgner) Fotos im Instagram-Feed können und wollen viele junge Menschen nicht mehr verzichten. Die hübsche Frankfurterin teilt dort nämlich täglich Einblicke aus ihrem Privatleben und ist für ihre fast 200.000 Followern damit eine riesige Inspiration. Aber was ist es, dass Tami so gut kann, um anderen eine Inspiration zu sein? Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Die 20-Jährige gehört zu den größten deutschen Fitness-Instagrammerinnen.

Wer einmal durch Instagram und andere soziale Medien wie Facebook & Co. stöbert, kann ganz klar einen wachsenden Trend erkennen - und damit auch einen Wandel in der Gesellschaft. Einen fitten und durchtrainierten Körper präsentieren zu können ist mittlerweile zur Anforderung geworden, wie ein Professor von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie deutschlandfunk.de erklärt. Immer mehr junge Frauen und Männer posten Videos aus dem Fitnessstudio (oder besser gesagt dem "Gym"), was nach dem Training auf den Tisch kommt und welche Protein-Shakes am besten getrunken werden. Fitness-Models wie Emily Skye (emilyskyefit auf Instagram) oder Kayla Itsines (kayla_istines auf Instagram) bewegen sich mit ihren Abonnenten-Zahlen schon lange im Millionenbereich.

Tami Tilgner: Auch sie hatte mit viel Frustration im Training zu kämpfen

Perfekte Körper in sexy Gym-Outfit an der Langhantel - Bilder wie diese sind es, die Motivation zum Anfangen geben. Denn schließlich würde man auch gerne so schön aussehen, so fit sein und sich so gesund ernähren wie die Vorbilder im Netz. Doch was die wenigstens Influencer auf Instagram zeigen: Die Probleme, die vor allem jene haben, die erst neu auf den Zug des Fitness-Wahns aufgesprungen sind. Vom Jojo-Effekt nach einer wochenlangen Diät über die Frustration, wenn die Muskeln scheinbar unsichtbar bleiben bis hin zur Gym-Karte, die im Geldbeutel immer weiter nach hinten rutscht, da es schlicht und einfach kein Spaß mehr macht. Auch die damals 16-jährige Tami Tilgner musste diese bittere Erfahrung machen - und genau das, teilt sie mit ihren Followern und versucht so, ihnen den Ausweg aus der Verzweiflung zu zeigen.

Ist Tami Tilgner noch Single? Hier gibt es die Antwort

