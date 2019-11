Auftritte abgesagt: Florian Silbereisen muss traurige Nachricht verkraften 

Florian Silbereisen muss geplante Auftritte streichen. Hinter dieser schweren Entscheidung stecken gesundheitliche Probleme. Nun muss der Volksmusik-Star eine traurige Nachricht verkraften.

Florian Silbereisen muss Auftritte mit seiner Band Klubbb3 absagen.

Für alle Fans von der Band Klubbb3 und Schlagersänger Silbereisen ist das eine traurige Nachricht.

Band-Kollege Jan Smit hat die Zwangspause überraschend verkündet.

München - Florian Silbereisen (38) muss seine Fans enttäuschen. Silbereisen hat alle geplanten Konzerte und Termine mit seiner Schlagerband Klubbb3 abgesagt. Das Trio Klubbb3 besteht seit 2015 aus Entertainer Florian Silbereisen (Deutschland), Jan Smit (Holland) und Christoff Le Bolle (Belgien). Doch nun hat ein Musiker der Band eine öffentlich die Zwangspause verkündet.

Zwangspause für Schlager-Band Klubbb3 mit Florian Silbereisen

Der niederländische Musiker Jan Smit (33) hat diese traurige Nachricht in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Auf Instagram postet der Schlagerstar warum es 2019 keine Auftritte von Klubbb3 mehr geben wird.

„(...)Ich leide derzeit sehr unter körperlichen Beschwerden. Daher ist es gerade jetzt Zeit sich für mich und meine Gesundheit zu entscheiden, auch wenn es mir für alle meine treuen Fans außerordentlich leid tut“, schreibt Jan Smit. „Leider werden alle geplanten Auftritte und Termine abgesagt.“ Leicht hat sich der Musiker diese Entscheidung offenbar nicht leicht gemacht. Doch Jan Smit leidet nach eigenen Angaben seit einer Woche an einer Kehlkopfentzündung. Der 33-Jährige möchte sich einfach auskurieren. „Ich würde den Rest dieses Jahres wirklich gerne nutzen, um mich vor 2020 wieder voll aufzuladen.“

Der Niederländer verspricht allerdings, dass alle geplanten Auftritte und andere Termine nachgeholt würden.

Florian Silbereisen und Klubbb3 haben sonst immer gute Laune

Beim Schlagerboom 2019 am 3. November in der Westfalenhalle in Dortmund war Klubbb3 noch voll gut drauf, wie Fotos der Band auf Instagram beweisen. Auch bei dem Konzert in Zürich lief noch alles hervorragend.

Erste Auftritte der Band sind schon im Januar 2020 geplant. Beim „Winter Open Air“ in Kärnten Österreich haben die Musiker bereits zugesagt:

17. Januar 2020 „Winter Open Air“ in Kärnten, Österreich

18. Januar 2020 „Winter Open Air“ in Kärnten, Österreich

Klubbb3 um Entertainer Florian Silbereisen sind seit 2015 am Start. Das Trio drei hat sich, laut schlager.de aus Freude an der Musik zusammengetan. Die „Boyband“ der Schlagerszene singt deutsche Schlager. Ihre poppigen Songs kommen beim Publikum gut an. Schon in den ersten Wochen stürmte das Debütalbum die Album-Charts. Klubbb3 wurde als Newcomer gefeiert. Das zweite Klubbb3-Album schloss an diesen Erfolg an.

„Völlig unzensiert!“ (2016)

„Wir werden immer mehr“ (2018)





Florian Silbereisen hat auf dem ZDF-„Traumschiff“ als Kapitän angeheuert. Der Volksmusik-Star musste dafür viel Kritik einstecken. Bei einem Fan-Selfie hatte Silbereisen etwas in der Hand, was er wohl völlig vergessen hatte.

