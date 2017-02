Florian Silbereisen geht aufs „Traumschiff“

Mainz - Showmaster Florian Silbereisen geht auf Kreuzfahrt. In der Jubiläumsfolge zu 35 Jahre „Traumschiff“ im ZDF ist der ebenfalls 35 Jahre alte Showstar an Bord der „Amadea“ zu sehen.

Er wird allerdings kein festes Crewmitglied. Geplant sei sein Auftritt nur in dieser einen Folge, die zu Ostern gezeigt wird, teilte das ZDF am Montag auf Anfrage mit. Wie „Das Neue Blatt“ berichtet, tritt Silbereisen im „Traumschiff“ nicht an der Seite seiner prominenten Freundin Helene Fischer (32) auf, die auch schon mit an Bord war, sondern mit seiner Band Klubbb 3.

Die Musiker spielen drei Angestellte, die im Bauch des Schiffs zusammen singen. Harald Schmidt in seiner Rolle als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle engagiert das Trio, als er dringend Ersatz braucht. Für Silbereisen eine Rolle, die ihm entgegenkommt: „Ich bin gerne auf dem Meer unterwegs“, sagte er im Interview mit „Das Neue Blatt“.

dpa