Wie bitte? Florian Silbereisen enthüllt kuriosen Spitznamen - So nennen ihn alte Freunde

Florian Silbereisen hat einen zweiten Vornamen, und seine Freunde haben sich einen schrägen Spitznamen einfallen lassen.

Schlagerstar Florian Silbereisen plaudert aus seinem Privatleben.

plaudert aus seinem Privatleben. Besonders mit neuen Spitznamen kann er immer wieder aufwarten.

kann er immer wieder aufwarten. Bei der Sendung „Riverboat“ verriet er jetzt, wie seine langjährigen Freund ihn nennen.

Update vom 29. Mai, 10.10 Uhr: Schlagerstar und TV-Liebling Florian Silbereisen macht jetzt mit einer weiteren aktuellen Namensenthüllung von sich reden. Wie bereits bekannt ist (siehe unten), trägt „Flori“ den zweiten nicht allzu ungewöhnlichen Namen Bernd. Als er kürzlich bei der Talkshow „Riverboat“ des MDR mit denModeratoren Kim Fisher undJörg Kachelmann zu Gast war, verriet er nun einen weiteren Namen seines schier unendlichen Spitznamen-Repertoires. Für diese Version haben sich seine Freunde auf jeden Fall etwas sehr Originelles einfallen lassen.

Die Namensgeber sind, so wie Silbereisen bei dem Plausch mit Fischer und Kachelmann erzählt, bereits langjährige Gefährten. Seit über 20 Jahren ist er mit seiner Truppe befreundet, sie müssen ihn also in und auswendig kennen. Besonders schätze er an ihnen, so der Schlagerstar, dass sie ihm gegenüber immer ehrlich sind. „Schönredner“ brauche er nicht, meint Silbereisen entschieden. Und dann haut er es raus: Seine Freunde nennen ihn nicht nur wie die meisten Menschen „Flori“ oder „Flo“ - von ihnen wurde er zum „Quetschi“ getauft. Was es mit dieser kreativen Namensgebung auf sich hat? „Weil ich Harmonika spiele“, erklärt „Quetschi“ die Eingebung seiner Freunde.

Florian Silbereisen hat einen zweiten Vornamen - so heißt er „komplett“

Unser Artikel vom 17. Mai 2019:

München - Florian Silbereisen hat dem Schlager eine Frischzellenkur verpasst - er ist seit mehr als einem Jahrzehnt aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken, wird jetzt neuer “Traumschiff”-Kapitän im ZDF – klar, dass seine Fans da auch wissen wollen, wie das Leben ihres Idols abseits des Rampenlichts so aussieht.

Kurios also, dass ausgerechnet dieses Detail aus Silbereisens Leben bislang kaum allgemein bekannt ist! Dabei kennt man Silbereisens Geburtstag (4. August), seinen Heimatort (das bayerische Tiefenbach), sein Sternzeichen (Löwe). Seine Körpergröße (183 Zentimeter) ist bekannt, ein Foto publik, das den Schlagerstar kurz nach dem Duschen zeigt, und ein persönliches Statement zu den Gerüchten zu seiner sexuellen Orientierung gibt es ebenfalls auf Video.

Florian Silbereisen: „Flori“ und „Schatzi“ sind seine Spitznamen

Florian Silbereisen hat noch mehr über sich verraten: Dass er ein Helene-Fischer-Tattoo hat (und auch noch dieses und dieses), wie er die Trennung von Helene Fischer nach zehn Jahren erlebte, und dass er eine Glücks-Unterhose hat.

Aber: Wenn es um Florian Silbereisens vollständigen Namen geht, spuckt eine Google-Suche (Stand: Mitte Mai 2019) müde 549 Treffer aus. Zum Vergleich: Für “Florian Silbereisen” (in Anführungszeichen) sind es 1.460.000. Helene Fischer nannte Ihren Ex “Flori” und DJ Ötzi soll ihn gerne „Schatzi“ rufen.

Mittelname von Schlagerstar: Das sagt die Namensforschung

Sein eingetragener Geburtsname ist aber “Florian Bernd Silbereisen”. Mehr zur Bedeutung dieses Namens weiß beliebte-vornamen.de: Es handle sich um eine Kurzform des deutschen “Bernhard” und sei hierzulande schon seit dem Mittelalter geläufig. Bernhard basiere auf den althochdeutschen Wörtern für „Bär“ und „hart“.

In den 1930er Jahren wurde der Name “Bernd” immer beliebter, bis der Mitte der 1960er sogar zu den meistvergebenen Vornamen in Deutschland gehörte. Seit 1980ern ging seine Nutzung aber wieder stark zurück, schreibt die Webseite weiter.

Auf jeden Fall gibt die neue Information den Silbereisen-Fans nun völlig neue Perspektiven. In diesem Sinne: Hey Flori! Wie wäre es mit einem neuen Spitznamen? Wie fändest du “Berni”? “Bernardo”? Oder “Börni”?

