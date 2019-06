Florian Silbereisen über seine Gefühle für Promi-Mann: „Am Anfang waren wir Kollegen ...“

Von Helene Fischer ist Florian Silbereisen mittlerweile ein halbes Jahr getrennt. Die Liebeserklärung, die er kürzlich bekommen hat, dürfte ihn freuen - auch wenn sie von einem Mann kommt.

Seit Dezember 2018 ist Florian Silbereisen zurück im großen Teich der Single-Fische, weil er und die Fischer, Vorname Helene, sich getrennt haben. Die Gerüchteküche spuckt seitdem immer wieder Namen von Frauen aus, die angeblich mit dem Moderator und Schlagerstar angebandelt haben sollen.

Ein männlicher Bewerber war unter den potenziellen Partnern für „Flori“, wie er von Ex-Freundin Helene Fischer genannt wurde, aber noch nicht. Nun hat ihm ein sehr prominenter Mann eine regelrechte Zuneigungserklärung gemacht - und er ihm.

Silbereisen bekommt Liebeserklärung aus Österreich via Facebook

"Am Anfang waren wir Kollegen, dann haben wir uns immer besser verstanden – und plötzlich war er da für mich, als es mir mal nicht so gut ging. Heute telefonieren wir fast täglich." Diese Aussage tätigte Silbereisen über Gerhard Friedle, einen 48-jährigen Österreicher, einst gegenüber Goldstar TV.

Wer sich jetzt fragt, inwiefern dieser Mann prominent ist, wird sich beim Künstlernamen von Friedle mit der flachen Hand auf die Stirn fassen. Besser bekannt ist er nämlich als DJ Ötzi. Dieser erwiderte „Floris“ nette Worte mit einer besonderen Botschaft.

Vor etwa einer Woche postete der Schlagersänger mit dem Hashtag #MemoryMonday ein Foto von sich und Silbereisen. Den Fischer-Ex nennt er dabei „einen Freund, der meine Musikkarriere & vor allem mich persönlich seit vielen Jahren begleitet.“

„DJ Ötzi, mein Gary“ - Silbereisen würdigt seinen Freund

Im Rückblick auf 20 Jahre im Showbusiness denke Ötzi vor allem an „die vielen TV-Shows, gemeinsamen Auftritte und vor allem lustigen Momente hinter den Kulissen. Am Ende folgt das persönliche Merci an Silbereisen. „Florian, danke für die tolle Freundschaft.“

Auch der Adressat des Posts hat über seinen Freund DJ Ötzi nur Positives zu sagen. „Die Freundschaft zu DJ Ötzi ist eine der wenigen, die im Showbusiness entstanden ist“, sagt Silbereisen und adelt ihn sogar noch einmal besonders. „DJ Ötzi, mein Gary, der ist einer dieser vier Menschen, die zu meinen ganz engen Freunden gehören."

So nennen sich DJ Ötzi und Florian Silbereisen privat

Auch die Spitznamen, die die beiden Schlagerstars füreinander haben, belegen, wie eng diese Freundschaft ist. „Schatzi“ wird Florian von DJ Ötzi genannt, während der seinen Freund liebevoll „Bärli“ ruft. Sogar mitten in der Nacht rufen sich die beiden laut Silbereisen wegen Youtube-Videos an - schön, das es so etwas noch gibt.

Auch wie Silbereisen mit zweitem Vornamen heißt, wurde kürzlich enthüllt. Über sein Verhalten beim Dreh für das „Traumschiff“, dessen neuer Kapitän er ist, erzählte eine Kollegein einige Takte und lobt den Neu-Schauspieler.