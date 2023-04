Florian Silbereisen: vom Kinderstar über Schlager zum Showmaster

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Florian Silbereisen ist in der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Bereits mit neun Jahren hatte er seinen ersten Plattenvertrag. © osnapix, United Archives/Impress/Imago (Fotomontage)

Er steht in der Öffentlichkeit, seitdem er neun Jahre alt ist. Musiker, Schlagerstar, Showmaster oder Schauspieler – die Stationen von Florian Silbereisen sind vielseitig.

Tiefgraben – Aus der modernen Schlagerszene ist er nicht mehr wegzudenken – Florian Silbereisen. Er hat der Branche ein neues Image verpasst. Seit seiner Kindheit ist er in der Musikwelt und der Öffentlichkeit unterwegs. Inzwischen moderiert er die „Feste“-Shows, macht Musik und ist im ZDF-„Traumschiff“ als Schauspieler zu sehen. Mit seiner Ex-Freundin Helene Fischer galt er jahrelang als das Schlagertraumpaar.

Name Florian Bernd Silbereisen Geburtstag 04. August 1981 Geburtsort Tiefenbach, Bayern (bei Passau) Größe 183 cm Partnerin Michaela Strobl (2003-2006), Helene Fischer (2008-2018)

Florian Silbereisen – Karrierestart mit neun Jahren – seine Kindheit und Jugend

Geboren und aufgewachsen ist Florian Silbereisen in Tiefenbach bei Passau. Die Liebe zur Musik entdeckte er früh, vor allem die Steirische Harmonika hat es ihm angetan. Das Instrument ist vor allem in der Volksmusik beliebt. Mit neun Jahren hatte er den ersten Plattenvertrag, 1991 kam dann die erste Single „Florian mit der Steirischen Harmonika“ auf den Markt. Wenig später folgte der erste Fernsehauftritt in „Wie die Alten sungen“ mit Karl Moiks.

Florian Silbereisen in den 1990er Jahren im Musikantenstadl. © United Archives/Impress/Imago

Da erzählte Silbereisen auch, dass er sich das Instrument selbst angeschafft hat. Das Geld habe er vorm Vorspielen angespart. Seine Eltern Helga und Franz, mittlerweile getrennt, unterstützten ihren Sohn von Anfang an dabei, sich den Traum einer Musikkarriere zu erfüllen. 1999 feierte Florian Silbereisen endgültig seinen Durchbruch: Er hatte einen Auftritt bei Volksmusikikone Carmen Nebel.

In den frühen 2000ern folgten erste Moderationen von Florian Silbereisen

Ab 2002 stand Silbereisen dann das erste Mal als Moderator vor der Fernsehkamera, sein Moderationsdebüt feierte er mit der Sendung „Mit Florian, Hut und Wanderstock“. Nur ein paar Jahre später trat er in die Fußstapfen von Carmen Nebel – mit 22 Jahren moderierte er die „Feste der deutschen Volksmusik“. Seit 2005 geht er jedes Jahr mit den „Feste“-Shows in Deutschland und den Nachbarländern auf Tour. Zu den „Feste“-Sendungen gehören unter anderem das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ oder der „Schlagerboom“.

Vermitzt grinsen kann er, Florian Silbereisen während der ARD-Sendung „Hochzeitsfest der Volksmusik“. © Scherf/Imago

Mit nur einer Disziplin gibt Florian Silbereisen sich nicht zufrieden, in seinen Shows zeigt er sich mit verschiedenen Talenten. Er moderiert, singt, tanzt, baut Sketche und auch mal das ein oder andere Risiko ein. Bei einem Motorradstunt brach er sich beispielsweise mal ein Bein.

Silbereisens musikalische Experimente: Klubbb3 und „Vorsicht unzensiert!“

Im Jahr 2016 erfüllte sich Florian Silbereisen mit seinem niederländischen Kollegen Jan Smit und seinem belgischen Kollegen Christoff einen langgehegten Wunsch, gemeinsam gründeten sie die Band KLUBBB3. Sie brachten das Album „Vorsicht unzensiert!“ raus und feierten schnell große Erfolge. Bereits in der ersten Woche eroberten sie in gleich fünf Ländern die Charts. Nach rund 124 Tagen wurden sie mit Gold überrascht. Die folgenden beiden Alben „Jetzt geht‘s richtig los!“ (2017) und „Wir werden immer mehr!“ (2018) landeten auf Platz eins.

Gemeinsam auf der Bühne: Florian Silbereisen mit Jan Smit und Christoff – als KLUBBB3 feierten sie Erfolge. © Star-Media/Imago

Florian Silbereisen als Juror und Schauspieler

Im Jahr 2006 versuchte sich Silbereisen als Musicaldarsteller, er übernahm die männliche Hauptrolle im Stuttgarter Musical „Elisabeth“. Auch seine ersten Erfahrungen als Schauspieler sammelte er in dem Jahr, er spielte in der ARD-Produktion „König der Herzen“ mit. 2017 hatte er seinen ersten Auftritt bei „Das Traumschiff“ im ZDF, seit 2019 ist er in der Sendung als Kapitän zu sehen. Im Jahr 2020 übernahm er in bei DSDS einen Posten in der Jury und ersetzte Xavier Naidoo. 2022 war er dann regulär neben Ilse DeLange und Toby Gad in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Dieter Bohlen saß in dem Jahr nicht in der Jury der Sendung.

Florian Silbereisen mit Ilse DeLange saßen 2022 in der Jury von DSDS. © Robert Schmiegelt/Imago

Florian Silbereisen und Helene Fischer galten als Traumpaar der Schlagerwelt

Helene Fischer war nicht Florian Silbereisens erste große Liebe. Von 2003 bis 2006 war er mit Michaela Strobl, der Schwägerin von Schlagerstar Andy Borg, liiert. Bereits 2005 lernte er Helene Fischer bei einem Duett in seiner Sendung „Hochzeitsfest der Volksmusik“ kennen, gefunkt hat es zwischen den beiden allerdings erst 2008.

Zehn Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar. Seit 2018 sind sie nicht mehr zusammen, sie sind aber weiterhin befreundet. Das Foto ist bei einer Veranstaltung nach der Trennung entstanden. © Jan Huebner/Lakomski/Imago

Die beiden entwickelten sich schnell zum Traumpaar der Schlagerwelt, sie machten gemeinsam Musik und zeigten ihre Liebe auch auf der Bühne. Für Helene Fischer ließ sich Silbereisen ein Tattoo stechen – auf seinem Oberarm ist ihr Gesicht zu sehen. 2016 investierte das Paar in eine gemeinsame Villa. Im Dezember 2018 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, Helene Fischer und Florian Silbereisen wollten fortan als Freunde durchs Leben gehen. Während Helene Fischer bereits wieder liiert ist und mit ihrem Partner eine gemeinsame Tochter hat, ist in der Öffentlichkeit bisher keine neue Frau an Silbereisens Seite bekannt.