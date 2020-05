"Es geht wieder los" - Frank Rosin verrät: Dreh von The Taste startet in München 

Frank Rosin ist offenbar wieder Teil der "The Taste"-Jury. Auf Instagram berichtet der Star-Koch über den Drehstart der neuen Staffel der Sat.1-Sendung.

Wie Sat.1 bekannt gab, wird es auch in diesem Jahr trotz Coronavirus-Krise eine neue Staffel von "The Taste" geben.

bekannt gab, wird es auch in diesem Jahr trotz eine neue Staffel von geben. TV-Koch Frank Rosin verriet nun auf Instagram : "Es geht wieder los."

: "Es geht wieder los." Auch eine neue Moderatorin konnte Sat.1 für die neue Staffel von "The Taste" verpflichten

München - Aufgrund der Coronavirus-Krise* müssen sich die deutschen Fernsehsender für ihre Shows derzeit vieles einfallen lassen. Kein Publikum und viel Abstand zwischen den Protagonisten sind eine Möglichkeit, neue Show-Entwicklungen wie zum Beispiel Frank Rosins* neue Sendung "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht" eine andere. Einige beliebte RTL-Sendungen müssen in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Krise jedoch sogar komplett ausfallen*.

"The Taste" auf Sat.1: Neue Folgen der Kochshow ab Herbst im Fernsehen

Auf eine beliebte TV-Sendung scheinen Fans in diesem Jahr allerdings trotz Coronavirus nicht verzichten zu müssen, berichtet RUHR24.de*: The Taste.

Wie Sat.1* vor kurzem bekannt gab, wird eine neue Staffel der Koch-Show, bei der Kandidaten Gerichte auf kleinen Löffeln anrichten müssen, trotz Coronavirus ab Ende Mai in München gedreht. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen dann wie üblich ab Herbst bei Sat.1 (alle Artikel über Promis und TV bei RUHR24.de*)

Titel: The Taste Jahr(e): seit 2013 Produktions-Unternehmen: Redseven Entertainment GmbH Ausstrahlungs-Turnus: wöchentlich Episoden: 46+ (+3 Specials) in 7 Staffeln Besetzung: Alexander Herrmann, Frank Rosin, Roland Trettl, Tim Mälzer, Cornelia Poletto, Christine Henning, Léa Linster

Wie genau der Dreh der beliebten Koch-Show "The Taste", für die in diesem Jahr auch ein Casting in Dortmund stattfand*, in Zeiten der Coronavirus-Krise abläuft, hat Sat.1 bislang noch nicht verraten.

Coronavirus: Dreh von Sat.1-Show "The Taste" findet mit Sicherheitsvorkehrungen statt

Gegenüber RUHR24.de gab der Sender jedoch an: "Es gibt großartige kreative und organisatorische Ansätze unserer Produzenten und Programmverantwortlichen, wie Produktionen aufrechterhalten werden können – bei allen nötigen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen, versteht sich."

Inspiration könnte sich "The Taste" bei anderen Studio-Produktionen, die während der Coronavirus-Pandemie gedreht wurden, holen: So wurden in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" beispielsweise Acrylglas-Scheiben zwischen den Juroren aufgestellt, beim Finale der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" fehlte das Publikum und die Kandidatinnen mussten Abstand halten. Auch Umarmen war verboten.

Koch-Show "The Taste" auf Sat.1: Angelina Kirsch wird neue Moderatorin

Die Coronavirus-Krise wird jedoch nicht die einzige Neuerung für die Sat.1-Kochshow "The Taste" sein: Wie Sat.1 vergangene Woche bekannt gab, wird erstmals Curvy-Model Angelina Kirsch (31) die Koch-Show moderieren und damit die langjährige Moderatorin Christine Henning (39) ablösen.

+ Curvy-Model Angelina Kirsch moderiert die achte Staffel der erfolgreichen Koch-Show "The Taste" auf Sat.1. © Willi Weber/SAT.1/dpa

Was die Zusammensetzung der Jury angeht, wollte sich Sat.1 bislang noch nicht äußern. In der vergangenen Staffel bestand das Juroren-Team aus den Köchen Alexander Herrmann (48), Maria Groß (40), Tim Raue (46) und dem Dorstener Star-Koch Frank Rosin (53)*.

Video: Star-Koch Frank Rosin über schwere Zeiten & Corona-Krise

Nun könnte sich ein Jury-Mitglied jedoch selbst verraten haben: Frank Rosin*, der bereits seit 2013 in der Jury von "The Taste" sitzt, ist scheinbar auch in der neusten Staffel wieder mit dabei.

TV-Koch Frank Rosin verrät auf Instagram über "The Taste": "Es geht wieder los"

Auf Instagram postete der TV-Koch aus Dorsten am Dienstag (26. Mai) ein kurzes Video aus einem Münchner Hotel und verriet seinen Fans: "So, es geht wieder los. Einen Monat München. Einen Monat 'The Taste' 2020." Der Star-Koch scheint dem Sender Sat.1 bei der Verkündung der Jury zuvorgekommen sein.

Auch Moderatorin Angelina Kirsch verriet am Montag (25. Mai) bereits erste Details über "The Taste" in ihrer Instagram-Story: "Ich bin gerade in München gelandet und jetzt geht's direkt ins Studio."

Drehstart von"The Taste" (Sat.1): Neue Moderatorin Angelina Kirsch hat Jury bereits kennengelernt

Am Abend teilte die Moderatorin ihren Fans außerdem mit: "Ich hatte schon meine erste Buchbesprechung und habe heute unsere Coaches kennengelernt für die kommende Staffel." Die Dreharbeiten der neuen Staffel von "The Taste" scheinen also in den nächsten Tagen zu beginnen.

Pikant: Auch Tim Raue, der im letzten Jahr zum ersten Mal in der "The Taste"-Jury saß, hielt sich am Dienstag in München auf, wie er auf Instagram verriet. Zufall? Oder ist der Berliner Star-Koch auch in diesem Jahr wieder Teil von "The Taste"? Vielleicht verrät Frank Rosin es ja demnächst auf Instagram.

lis

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.