Frauke Ludowig: RTL-Moderatorin reagiert auf Dschungelcamp-Hate

Vor ein paar Tagen gewann Evelyn Burdecki die Dschungelkrone. Dazu gratulierte ihr auch Moderatorin Frauke Ludowig auf Instagram - zum Missfallen der Hater. Doch Ludowig konterte.

Update vom 30. Januar 2019:

Seit Sonntag trägt sie die Dschungelkrone: Evelyn Burdecki konnte sich im Dschungelcamp gegen elf andere Kandidaten durchsetzen und gewann die 13. Staffel der TV-Show. Dabei begeisterte die 20-jährige Teilnehmerin ihre Fans im Camp mit ihrer „etwas verpeilten“ und „ehrlichen“ Art, wie es Instagram-Nutzer bezeichnen.

Auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ist ein Fan des TV-Sternchens. Noch vor dem Start des Dschungelcamps waren die Beiden gemeinsam für die „Bachelor Talkshow“ im Studio. Dabei entstand dieses Foto, mit dem die 55-Jährige der Dschungelkönigin nun gratulierte:

„Herzlichen Glückwunsch du lustige, ehrliche, authentische, quirlige, süße Dschungelkönigin“, beglückwünschte die Moderatorin Evelyn Burdecki.

Hatern gefällt der Post nicht - Ludowig kontert

Nicht allen gefällt dieser Post. Neben vielen weiteren Glückwünschen einiger Evelyn-Fans, kritisierten Hater unter dem Bild: „Juhu!!!! Zum Glück ist diese Scheiße für Doofe im Fernsehen zu Ende. Was ist nur aus dem Fernsehen geworden. Zum Glück muß man dafür keine Gebühren zahlen“, meinte ein User und ein Anderer: „Fernsehe ist da um zur verblödeten.“

Das lässt sich Frauke Ludowig nicht gefallen. Scherzend kommentierte sie den ersten Post mit „Spielverderber“. Doch Zweiteres konterte sie härter: „oh .., viel geschaut?“ Das hatte gesessen. „Super gekonntert“, lobte ein Fan, während sich der Verfasser selbst nicht mehr zu Wort meldete.

Neues Foto von Frauke Ludowig überrascht - doch ihre Fans lieben sie dafür

Update vom 12.Oktober 2018:

Köln - Sie hat es wieder getan! Frauke Ludowig postet erneut ein Bild, auf dem sie komplett ungeschminkt zu sehen ist. Die sonst bis in die Haarspitzen gestylte Moderatorin zeigt sich auf Instagram von ihrer natürlichen Seite und verzichtet auch noch auf jegliche Filter. Die Ehrlichkeit der 54-Jährigen kommt bei ihren Fans gut an. Sie überschütten die Moderatorin für ihre erneut mutige Aktion mit Lob - und können sich zugleich kaum satt sehen. „Tolle Frau!“ „Das ist die Frauke, die ich sehen möchte“, lauten nur ein paar wenige der vielen positiven Reaktionen auf Instagram.

Mit ihrem Posting lässt Frauke Ludowig einen vergangenen Instagram-Trend wieder aufleben. Dabei zeigen sich die Stars unter dem Hashtag #wokeuplikethis ganz ungeniert nach dem Aufwachen. Auch Superstars wie Beyoncé, Kim Kardashian und Cindy Crawford grüßten bereits mit zerzaustem Haar aus ihrem Schlafzimmer. Einfach ehrlich, ohne große Starallüren. Die Community ist sich einig: „Gott sei Dank, zeigen sich jetzt immer mehr prominente Leute auch mal ungeschminkt.“

Mutiges Foto auf Instagram: So haben Sie Frauke Ludowig noch nie gesehen

Meldung vom 11. Juli 2018:

Instagram ist eine Plattform der Selbstinszenierung. Wer durch den Feed scrollt, bekommt schöne Frisuren, braungebrannte Haut, perfektes Make-up und eine Menge schmeichelnder Filter zu sehen. Beim kürzlich geposteten Foto von Frauke Ludowig dürften sich einige Fans jedoch erschrocken haben: Endlich mal ein realistisches Bild einer Frau nach dem Aufstehen.

Frauke zeigte sich nämlich direkt nach dem Aufwachen im Bett: Ungeschminkt, ungewaschen und mit zerzausten Haaren. Damit folgt sie einem neuen Instagramtrend.

Frauke Ludowig nimmt an Instagram-Challenge teil

Unter dem Hashtag #wokeuplikethis (zu deutsch: „So bin ich aufgewacht“) veröffentlicht die Prominenz gerade morgendliche Aufwachbilder, um auf die Social-Media-Scheinwelt aufmerksam zu machen, die eine verzerrte Realität von Perfektionismus vermittelt. An dem Body-Positive-Trend haben sich bereits Beyoncé, Kim Kardashian und Cindy Crawford beteiligt - jetzt ist er auch nach Deutschland geschwappt.

Frauke Ludowig mit „verpenntem Knautschgesicht“

So nominieren sich Moderatorin Annett Möller, Daniela Katzenberger und Frauke Ludowig gegenseitig. Die blonde RTL-Moderatorin schreibt dazu: „Daniela hat gerade vorgelegt, ich finde, ich kann sie in Sachen verpenntes Knautschgesicht noch toppen. Habe die Nacht im Kinderbett mit Pünktchenbettwäsche verbracht. Ungeschminkt kennt ihr mich ja auch. Heute Abend dann wieder angemalt in RTL-Exclusiv“. Herrlich symphatisch finden Fraukes Follower den Post und klickten knapp 9000 Mal aufs Herzchen.

Frauke Ludowig „ohne Maske“

Sie finden die 54-Jährige ohne Schminke „total niedlich ... Und ehrlich gesagt viel jünger und mädchenhafter als mit Make-up.“ Viele hätten die Blondine kaum wiedererkannt. Ein User schreibt: „Schade, dass du so geschminkt wirst, dass man erst jetzt sieht, wie süß du aussiehst. In TV-Sendungen fand ich nichts an dir. Erst jetzt sehe ich den Menschen hinter der Maske."

