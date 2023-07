Frauke Ludowig zeigt zum ersten Mal ihre 18-jährige Tochter Nika

Von: Melanie Habeck

Moderatorin Frauke Ludowig schritt zuletzt häufiger mit ihrer Tochter Nele über den Red Carpet. Nun nahm sie zum ersten Mal auch ihre 18-jährige Tochter Nika mit.

München – Frauke Ludowig (59) ist ein echter Vollprofi auf dem Red Carpet. Als Promireporterin posiert sie nicht nur selbst für die Fotografen, sondern entlockt auch anderen prominenten Gästen das eine oder andere Geheimnis. Seit einiger Zeit eifert Tochter Nele (20) ihrer berühmten Mama nach und probiert sich als Journalistin aus. Die 18-jährige Nika (18), das Nasthäkchen der Familie, stellte sich bisher noch nicht dem Blitzlichtgewitter – bis jetzt!

Mutter-Tochter-Trio: Frauke Ludowig mit ihren Töchtern Nele und Nika auf dem Red Carpet

An das „Pink Event“ in München wird sich Frauke Ludowig noch lange erinnern, denn sie hatte eine besondere Begleitung im Schlepptau. Zum ersten Mal wurde die Moderatorin von ihren beiden Töchtern Nele und Nika begleitet. Nachdem ihre älteste Tochter Nele zuletzt bereits Red-Carpet-Luft geschnuppert hatte, war es für die 18-jährige Nika die erste Presseveranstaltung. „Für mich war es ein ganz besonderer Abend. Auch, weil ich zum ersten Mal bei einem öffentlichen Event meine beiden Töchter an meiner Seite hatte“, erklärt der TV-Star auf Instagram.

Auch Nika wird diesen Tag mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. Im Bild-Interview verrät die Blondine, warum es für sie genau der richtige Zeitpunkt für ihren ersten öffentlichen Auftritt war: „Ich bin 18 geworden, habe gerade mein Abi gemacht. Jetzt will ich es mal ausprobieren und in die Medienszene reinschnuppern. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich letztlich in diese Richtung gehen will“, hält sich die Abiturientin ihre Zukunft offen.

Ihre ältere Schwester Nele ist da schon einen Schritt weiter: Sie schlüpfte zuletzt bereits öfter in die Rolle der Red-Carpet-Reporterin. Im IPPEN.MEDIA-Gespräch verriet Nele Ludowig kürzlich, wie sie ihr Interview mit Leni Klum (19) erlebt hat. Verwendete Quellen: Instagram/fraukeludowig_official; Bild