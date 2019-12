Vanessa Blumhagen zeigt sich im hautengem Oberteil samt Guckloch - eindeutige Antwort auf pikante Frage

Sat.1-Expertin Vanessa Blumhagen verrät, was an ihrem Körper echt ist. Ihr Ausschnitt bekräftigt die Aussage der Moderatorin.

Berlin - Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Darüber freut sich auch Vanessa Blumhagen. Vor allem, weil die Promi-Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens dann länger in den Federn liegen kann. Denn kurz vor dem vierten Advent stellte sich Vanessa Blumhagen nochmal einen frühen Wecker.

Am 18. Dezember scheint die Journalistin die Nacht noch ein letztes Mal in einem Berliner Hotel verbracht zu haben. Das teilt Vanessa Blumhagen in einem Instagram-Post mit. Mit ihrem Handgepäck steht die Brünette in einem Hotelaufzug. Es ist das letzte Mal, dass sie ein solches Spiegelselfie 2019 im Aufzug machen kann.

Vanessa Blumhagen steht zum letzten Mal früh auf

Am Abend vor der letzten Sendung, in der Vanessa Blumhagen beim Sat.1-Frühstücksfernsehen dabei ist, zieht sie sich ins Hotel zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist die 42-Jährige noch in mehrere Lagen gehüllt, die zwischen Kleidung und Haut noch etwas Platz lassen. Zu Jeans und Turnschuhe kombiniert Vanessa Blumhagen einen Rollkragenpullover und eine Felljacke.

Am Morgen danach wirft sich die Promi-Expertin nochmal in Schale. In ihrer Instagram-Story zeigt Vanessa Blumhagen am Donnerstag vor Heiligabend ihr gewagtes Outfit. Wie immer fährt die Moderatorin, die kürzlich in einem freizügigen Abendkleid über den roten Teppich lief, in einem gläsernen Aufzug in das Sat.1-Frühstücksfernsehen-Studio. Untenrum hüllt die 42-Jährige ihre Beine in einen gemusterten Rock.

Knalleng und mit Guckloch: Vanessa Blumhagen lässt tief blicken

Obenrum umspannt sie ein hautenger schwarzer Body aus dünnem Stoff. Besonderer Hingucker bei diesem Kleidungsstück ist ein Cut-Out über ihrem Dekolleté. Während der Hals der gebürtigen Karlsruherin von einem Kragen umschlossen ist, blitzen ihre Rundungen durch das Guckloch hervor.

+ Während der Hals von Vanessa Blumhagen umschlossen ist, blitzen ihre Rundungen durch das Guckloch hervor. © Screenshot Instagram

Ihr aufregender Look passt zu einer der Zuschauerfragen, die ihr Lars Juretzko, der Leiter der Show Sat.1-Frühstücksfernsehen, stellt. Jemand möchte wissen, ob „ihre Brüste immer echt“ seien. Darauf antwortet Vanessa Blumhagen, die sich auch im Schlafanzug fotografiert, mit Humor: „Das frage ich mich auch manchmal, weil die Frage mir so oft gestellt wird.“

Zu visuellen Untermalung ihres Busen-Kommentars drückt die 42-Jährige ihre Oberweite mit beiden Händen und sagt: „Ich mach nochmal den... [Test]. Ja! Es tut mir leid, da ist nichts drin. Es ist Natur!“ Vanessa Blumhagens spezieller Guckloch-Ausschnitt gibt den Blick auf das Gesprächsthema frei. Nun wäre das auch geklärt.

+ Vanessa Blumhagens spezieller Guckloch-Ausschnitt gibt den Blick auf das Gesprächsthema frei. © Screenshot Instagram

