Für 17. Staffel: Ehemaliger „Bergdoktor“-Star kehrt nach mehr als 10 Jahren zur Serie zurück

Von: Lukas Einkammerer

Im März 2012 war Max Woelky erstmals bei „Der Bergdoktor“ zu sehen. Für die 17. Staffel kehrt er nun zurück zur ZDF-Heimatserie.

Ellmau – Bis Ende des Jahres drehen Hans Sigl (53), Ronja Forcher (27) und Co. in der Region Wilder Kaiser noch fleißig neue Folgen von „Der Bergdoktor“. Für die 17. Staffel der ZDF-Heimatserie gesellen sich auch einige neue und altbekannte Gesichter zur Besetzung – darunter ein ehemaliger Gaststar, der nach mehr als zehn Jahren endlich nach Ellmau zurückkehrt.

Fast zwölf Jahre später: Max Woelky kehrt zu „Der Bergdoktor“ zurück

Mutter Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) liegt im Koma und ihre Söhne Martin und Hans (Heiko Ruprecht, 51) stehen nach wie vor im Streit – die kommende „Bergdoktor“-Staffel dürfte also äußerst spannend werden. Während über die Handlung der neuen Folgen noch nicht viel bekannt ist, außer dass Lisbeth wohl nicht den Serientod stirbt und es im Leben der Grubers etwas friedlicher zugehen wird, scheint sich bei der Besetzung der Erfolgsserie viel zu tun.

Auf seinem Instagramaccount führt Hans Sigl regelmäßig mit Schauspielkollegen Interviews in seinem Auto und plauderte in diesem Rahmen nun mit Max Woelky (38). Den gebürtigen Berliner, der 2020 auch bei „Die Bergretter“ zu sehen war, dürften „Bergdoktor“-Fans noch aus der fünften Staffel kennen. Damals übernahm er im Finale „Bis zum Schluss“ die Rolle des Leon Vogt und musste, wie so viele vor ihm schon, von Dr. Martin Gruber gerettet werden.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit der Ausstrahlung am 29. März 2012 vergangen – nun zieht es Max Woelky aber endlich zurück in die Welt des „Bergdoktors“. In den neuen Folgen ist er wieder mit von der Partie, wie Hans Sigl freudig verkündet. Ob er wieder als Leon Vogt vor der Kamera steht oder als eine ganz neue Figur ist noch nicht bekannt. Dass Gastdarsteller in einer Serie über die Jahre hinweg mehrere verschiedene Rollen spielen ist jedoch keine Seltenheit.

Für neue Staffel 2024: Besetzung von „Der Bergdoktor“ bekommt Zuwachs

Max Woelky ist nicht der einzige Neuzugang, den die „Bergdoktor“-Besetzung in Staffel 17 bekommt. Mit Oona Devi Liebich (39), die bereits bei „Rote Rosen“ und „In aller Freundschaft“ zu sehen war, und Lotta Herzog, die schon Rollen bei „Polizeiruf 110“ oder „Tatort“ hatte, gesellen sich zwei weitere neue Gesichter zu den beliebten Serienstars. Hilde Dalik (44) ist nach ihrer Gastrolle in der 16. Staffel in den neuen Folgen ebenfalls wieder dabei – und dürfte als Martin Grubers alter Flirt Karin Bachmaier jede Menge Gefühlschaos mitbringen.

Mit so vielen Neuankömmlingen in Ellmau kann die nächste „Bergdoktor“-Staffel nur ein wahres Spektakel werden. Welche Gaststars sich für die neuen Folgen noch die Ehre geben werden? Das bleibt mit Spannung abzuwarten. Derweil äußerte sich „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher auf Instagram zu den Rammstein-Vorwürfen. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans; fuersie.de