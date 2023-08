Nicht für Deutschland? Ikke Hüftgold bewirbt sich auch 2024 für den ESC

Von: Volker Reinert

Partysänger Ikke Hüftgold versucht sein Glück erneut und reicht beim NDR eine Bewerbung für den ESC 2024 ein. Seine Instagram-Fans sind begeistert. Falls es nicht klappt, hat Hüftgold eine andere Idee.

Mallorca - Ballermann-Star Ikke Hüftgold (46) will es noch einmal wissen! Der Mallorca-Sänger konnte im Jahr 2023 dank einer TikTok-Abstimmung den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests erreichen. Schlussendlich musste sich der Musiker der Band „Lord of the Lost“ geschlagen geben, die beim ESC-Finale in Liverpool den letzten Platz belegten. Der Sänger stellte seinen Fans nun am Montag (21. August) die Frage: „Soll ich wieder beim ESC teilnehmen?“

Ikke Hüftgold fühlt sich von Medien einer Zensur unterworfen

Der Schlagerstar, der im IPPEN.MEDIA-Interview verriet, dass für ihn ein Auftritt bei Andrea Kiewel (58) und dem „ZDF-Fernsehgarten“ aufgrund einer möglichen Zensur seines Songs „Layla“ nicht mehr in Frage kommt, scheiterte 2023 nur knapp an einer ESC-Teilnahme. Doch aufgeschoben ist offenbar nicht aufgehoben. Hüftgolds Fans stimmten auf seiner Instagram-Seite mit großer Mehrheit ab: 93 Prozent wollen ihn auf der internationalen Bühne im schwedischen Malmö performen sehen. Doch wirklich jeder?

„Ich weiß, viele haben gehofft, ich werde es nie wieder tun. Ich habe mich damals über TikTok reingeschlichen in diesen Wettbewerb“, erklärte der 46-Jährige. Der Ballermann-Star geht davon aus, dass der Sender NDR sich nicht über seine erneute Bewerbung freuen werde: „Gescheitert ist das Ding nicht nur an mir selbst, sondern auch am NDR und der freut sich sicher gar nicht, dass ich mich wieder bewerbe“, so Hüftgold.

ESC-Teilnahme für ein anderes Land? Ballermann-Star Hüftgold will unbedingt zum ESC

Nun möchte Ikke Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, seine Bewerbung beim NDR einreichen: „Jetzt warte ich auf die Bewerbungsunterlagen und dann kann es losgehen. Der Song ist nämlich schon fertig und wenn das mit dem NDR nicht klappt für Deutschland, dann trete ich für ein anderes Land an – und das garantiere ich euch“.

2023 klappte es knapp nicht für eine ESC-Teilnahme für Ballermann-Star Ikke Hüftgold. Für das Jahr 2024 reicht der Partysänger nun beim Sender NDR eine Bewerbung ein. © Screenshot: Instagram/ ikkehueftgold & IMAGO / nicepix.world

Ikke Hüftgold kritisierte den „ZDF-Fernsehgarten" im IPPEN.MEDIA-Interview kürzlich auch wegen der für ihn zu geringen Bezahlung.