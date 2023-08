„War ganz schön fertig“: Darum ließ Florian Silbereisen sein langes Haar vor laufender TV-Kamera abschneiden

Von: Melanie Habeck

Zu Beginn seiner Karriere trug Florian Silbereisen noch eine lange Mähne. Dann bekam er vor laufenden Kameras einen Kurzhaarschnitt verpasst – und zwar nicht ganz freiwillig.

Leipzig – Seit über 20 Jahren zählt Florian Silbereisen (41) zu den erfolgreichsten Stars des deutschen Schlagers. Zu Beginn seiner Karriere war dabei nicht nur das Akkordeon sein Markenzeichen, sondern auch seine lange blonde Mähne. In einer TV-Show ließ er sich die Langhaarfrisur schließlich stutzen – seine eigene Idee war das allerdings nicht.

Wegen verlorener Wette: Florian Silbereisen ließ sich im TV die Haare schneiden

In seinen Shows versammelt Florian Silbereisen stets die größten Stars der Schlagerwelt und gibt dabei als Moderator den Ton an. Doch zu Beginn seiner Karriere tingelte der Musiker selbst als Gast durch etliche Fernsehsendungen. In einer „Riverboat“-Ausgabe von 2003 erinnerte sich der Sänger an einen besonders denkwürdigen TV-Moment: Zu Gast bei Carmen Nebel ließ er sich vor laufenden Kameras die Haare abschneiden.

Die Idee zum TV-Umstyling stammte jedoch nicht von Florian Silbereisen selbst, sondern war ein Resultat einer verlorenen Wette. „Mein Management hat gesagt, wenn die Haare abgeschnitten werden, dann müssen wir in eine Fernsehsendung gehen, damit die Leute nicht sagen: ‚Um Gottes willen, was ist denn jetzt los?‘“, erklärte der Entertainer bei „Riverboat“. In dem TV-Studio wurde damals extra ein Friseursalon eingerichtet – und der Musiker erhielt für seine neue Frisur tosenden Beifall vom Publikum. „Aber am nächsten Morgen dann war ich schon ganz schön fertig“, verriet der Schlagerstar weiter.

Florian Silbereisen hat einen Glücksbringer Damit in seinen zahlreichen TV-Shows nichts schiefgeht, setzt Florian Silbereisen auf einen ganz besonderen Glücksbringer. Dabei handelt es sich um eine rote Unterhose, die er 2004 bei seinem ersten „Fest der Volksmusik“ trug. Da die Sendung dem Entertainer hervorragende Einschaltquoten bescherte, darf das Kleidungsstück auch bei den heutigen Liveshows von Florian Silbereisen nicht fehlen. Inzwischen ist der Talisman der besonderen Art sogar versichert.

Auch mit Kurzhaarfrisur feiert Florian Silbereisen Erfolge

Trotz des ersten Schocks freundete sich Florian Silbereisen mit seinem neuen Look an. In den darauffolgenden Jahren wurden die Haare sogar noch kürzer und deutlich dunkler. Seine damalige Freundin Helene Fischer (38) musste sich an das veränderte Aussehen ihres Partners jedoch erstmal gewöhnen, wie der Musiker vor einiger Zeit in der NDR-Talkshow „Tietjen und Hirschhausen“ berichtete.

Zu Beginn seiner Karriere waren die langen blonden Haare das Markenzeichen von Florian Silbereisen. In einer TV-Show ließ er sich einen Kurzhaarschnitt verpassen. Grund war eine verlorene Wette. © IMAGO / Scherf & MDR & IMAGO / HOFER

Auf die Karriere von Florian Silbereisen wirkte sich die Kurzhaarfrisur jedenfalls nicht negativ aus. Beruflich könnte es für den Entertainer kaum besser laufen: Neben seinen zahlreichen Moderationen probiert sich der 41-Jährige als „Traumschiff“-Kapitän auch in der Schauspielerei aus. Seine Schlagerkollegin Beatrice Egli (35) verriet vor Kurzem, dass sie ebenfalls gerne im „ZDF-Traumschiff“ mitspielen würde. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat; NDR/Tietjen und Hirschhausen