„Geiler vorgestellt”: Barbara Schöneberger packt über peinliche Fan-Begegnung im Schwimmbad aus

Von: Lukas Einkammerer

Treffen zwischen Stars und ihren Fans verlaufen nicht immer reibungslos. Barbara Schöneberger musste das einst am eigenen Leib erfahren.

Berlin – Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt: „Never meet your heroes“. Schließlich weichen die Erwartungen, die Fans an ihre großen Idole haben, oftmals von der Realität ab und Begegnungen zwischen Stars und ihren Bewunderern fallen nicht selten ganz anders aus, als man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Barbara Schöneberger (49) kann davon ein Lied singen, wie sie in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts verrät.

„Ungeschminkt und im Badeanzug“: Barbara Schöneberger teilt peinliche Fan-Interaktion im Schwimmbad

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ plaudert Barbara Schöneberger mit Ruth Moschner (47) über Leben und Karriere. Gleich zu Beginn kommen die beiden TV-Größen auf diverse Situationen aus ihrem Promialltag zu sprechen, in denen sie privat nicht erkannt wurden – sei es von Fans oder von Briefträgern. Vor allem an einen Vorfall im Schwimmbad erinnert sich die „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Moderatorin noch gut.

Wie Barbara Schöneberger ihrer Gesprächspartnerin erklärt, sei sie bei einem Badetag einst von einem fremden Mann angesprochen worden. „Ich lag da halt ungeschminkt und im Badeanzug und ich glaube, er hat sich das Paket Barbara Schöneberger irgendwie geiler vorgestellt“, erinnert sich die gebürtige Münchnerin. Lachend habe der Fan zu ihr gesagt: „Mein Freund hat gerade behauptet, DU, du wärst Barbara Schöneberger” – ganz schön peinlich.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

„Anderen Körper und anderes Gesicht erwartet“: Barbara Schöneberger erinnert sich an Fan-Begegnung

Wie die zweifache Mutter erklärt, habe sie dem Fan bestätigt, dass sie wirklich Barbara Schöneberger sei – worauf dieser nicht sonderlich begeistert reagiert haben soll. „Ich weiß, er hatte ganz was anderes erwartet, einen anderen Körper und auch ein anderes Gesicht“, erklärt sie, „Es war hart vor allem für ihn. Ich will natürlich auch nicht die Fans so enttäuschen.“

Enttäuscht hat sie ihn damit bestimmt nicht – aber dennoch ist es etwas ganz anderes, ein bekanntes TV-Gesicht abseits der Kameras zu erleben, fernab von Trubel, in Alltagsklamotten und ganz natürlich. Bei „Verstehen Sie Spaß?“ sabotierten Barbara Schöneberger und Hans Sigl zuletzt den Auftritt von Ralf Schmitz. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“/Folge vom 29. Mai 2023