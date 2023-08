Gender-Sternchen und sichtbares Till-Lindemann-Tattoo: Sophia Thomalla provoziert in neuer Kampagne

Von: Volker Reinert

Sophia Thomalla ist das neue Werbegesicht eines Männerparfüms. Die Kampagne polarisiert aus zweierlei Gründen: Gut sichtbar ist ihr Till-Lindemann-Tattoo. Außerdem greift sie ironisch die Gender-Debatte auf.

Köln – Ein neues Posting von Sophia Thomalla (33) entfachte auf Instagram eine hitzige Diskussion. Die Ex-Freundin des Rammstein-Sängers Till Lindemann (60), gegen den schwere Anschuldigen erhoben wurden, ist das neue Werbegesicht einer Männer-Parfümmarke. Der Slogan der Werbung mit der „Are You The One?“-Moderatorin kann als Belustigung über die Gender-Debatte verstanden werden. Außerdem ist in der Kampagne ein Tattoo von Thomalla sehr prominent zu sehen. Auf ihrem Unterarm trägt sie das Gesicht von Lindemann.

Gewollt provoziert? Sophia Thomalla und das Gender-Sternchen

In der Werbung mit Sophia Thomalla wird mit dem Slogan „Für echte Männer*innen“ geworben. Das Gender-Sternchen ist eine deutliche, aber ironisch gemeinte Anspielung auf die Genderdebatte. In einem Interview mit RTL äußerte sich die Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla (58) nach der Kritik, die ihr vor allem in den sozialen Netzwerken entgegenkam: „Man darf nicht vergessen: Ich bin die erste Frau, die für ein Männer-Aftershave Werbung macht. Mehr können die Feministinnen sich ja eigentlich nicht wünschen. Da darf man gerne über so einen Joke mit Männer*innen hinweg sehen.“

Einige Fans fanden auf Instagram nämlich sehr deutliche Worte zu der Werbung: „Sorry, aber es gibt nur Männer und nicht Männer*innen. Wer hat denn hier so ne Sch... geschrieben“ oder „Genau die Art von ‚Humor‘, die ich von einer Person erwarte, die Till Lindemann öffentlich verteidigt“. Sophia Thomalla bekommt für ihre Werbung aber auch Rückenwind: „Geil, wie alle das mit dem * nicht verstehen“ oder „Wieso regen sich alle so auf? Das ist doch einfach nur ironisch gemeint und super witzig“, lauten einige positive Kommentare.

Die Gender-Debatte Als Gendering wird der geschlechterbewusste Sprachgebrauch bezeichnet. Durch das Binnen-I, die Gendergap, sowie das Gender-Sternchen kann dies in der Sprache zum Ausruck gebracht werden und sich nicht nur auf ein Geschlecht beschränken. Die Gender-Debatte ist ein häufiges Streitthema: Von Gender-Kritikern wird das Argument hervorgebracht, dass sich Personenbezeichnungen im Maskulinum nicht nur auf Männer, sondern auf beide Geschlechter gleichermaßen beziehen. Befürworter des Genderns sprechen sich dahingegen für die Gleichstellung der Frau und Integration aller Geschlechtstypen in der Sprache aus. (Quelle: rp-online.de)

Sophia Thomalla zeigt Rückhalt zu Ex-Freund und Rammstein-Sänger Till Lindemann

Auf Instagram wird aber nicht nur über das Gender-Sternchen diskutiert, sondern auch über das Till-Lindemann-Tattoo von Thomalla. Es ist nicht das erste Mal, dass die 33-Jährige öffentlich zu ihrem Ex-Freund steht. So hat Sophia Thomalla erst vor kurzer Zeit mit Freunden ein Rammstein-Konzert besucht und ausgelassen gefeiert und auch die raren Instagram-Postings von Till Lindemann stets wohlwollend kommentiert. Mit der Werbekampagne, auf der Lindemanns Gesichts bestens zu sehen ist, zeigt sie erneut öffentlich, dass sie trotz der Anschuldigungen zu ihrem Ex-Freund steht.

In den Kommentaren auf Instagram spalten sich die Meinungen. Auf der einen Seite schreiben Fans der 33-Jährigen: „Krass mit dem Tattoo. Thomalla noch als Werbefigur zu nehmen ist der eigentliche Skandal hier“ oder „Irgendwie wird da ja auch gerade mit Rammstein geworben, naja...“. Auf der anderen Seite begrüßen einige die Sichtbarkeit des Lindemann-Tattoos: „Das Beste daran ist, dass man das Till Tattoo so gut sehen kann“.

Einige Tage vor Veröffentlichung der Werbekampagne forderten bereits einige Fans den Rauswurf von Sophia Thomalla bei RTL, da sie zu Till Lindemann hält. Verwendete Quellen: Instagram/ sophiathomalla; rp-online.de