Exakt drei Jahre nach seinem Tod: George Michaels Schwester tot aufgefunden

London - Es ist erst drei Jahre her, dass der bekannte SängerGeorge Michael am 25. Dezember 2016 an Herzversagen verstarb. Nun gibt es erneut traurige Nachrichten aus der Familie: Seine jüngere Schwester Melanie Panayiotou verstarb nur drei Jahre später, exakt an seinem Todestag. Sie wurde 55 Jahre alt. Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

George Michaels Schwester tot aufgefunden - sie stirbt an seinem Todestag

Wie die Daily Mail berichtet, fand ihre ältere Schwester Yioda Panayiotou die 55-Jährige am 25. Dezember leblos in ihrer Wohnung in Hampstead, London. Das ist exakt der Tag, an dem ihr gemeinsamer Bruder George Michael vor drei Jahren tot aufgefunden wurde.

Melanie Panayiotou war dafür bekannt, ihrem Bruder sehr nahezustehen. So hatte sie unter anderem als dessen Friseurin gearbeitet und einen Großteil seines Vermögens sowie eine Immobilie geerbt, nachdem er 2016 verstorben war.

Zwei Tage vor ihrem Tod hatte Melanie noch mit ihrer Schwester, ihrem Vater und dem langjährigen Manager von George Michael eine Nachricht veröffentlicht, die auf der offiziellen Website des verstorbenen Sängers zu Weihnachten erschien. Darin schrieben sie unter anderem, wie sehr sie „die Liebe da draußen in der Welt für Yog (Michaels Spitzname Anm.d.Red.) und für seine wundervolle Musik“ schätzen.

Geroge Michaels Schwester tot an Weihnachten - „Wham!“-Partner meldet sich zu Wort

Michaels „Wham!“-Partner Andrew Ridgeley äußerte sich auf Twitter zu den traurigen Neuigkeiten der Familie und schrieb: „Meine Gedanken sind bei ihrer Schwester und ihrem Vater während dieser unglaublich traurigen Zeit.“

Utterly tragic news of Mel Panayiotou’s passing. My thoughts are with her sister and father at this desperately sad time. — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 27. Dezember 2019

