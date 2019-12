Gina-Lisa Lohfink postet Oben-ohne-Bild - Fans reagieren mit heftigen Kommentaren

Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach relaxt oben ohne auf einer Liege. Einige Fans rasten aus - und gehen zu weit.

Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach zeigt sich oben ohne bei Instagram.

aus dem zeigt sich oben ohne bei Instagram. Prompt folgen anzügliche und teilweise eklige Kommentare der Insta-User.

Viele loben jedoch auch das Bild von Gina-Lisa Lohfink.

Rödermark - Gina-Lisa Lohfink ist für ihre freizügigen Aufnahmen bekannt. Das Model aus Seligenstadt, das zwischenzeitlich in Hanau lebte und derzeit in Rödermark (Kreis Offenbach) wohnt, macht immer wieder mit viel nackter Haut von sich reden. Die 33-Jährige steht zu ihrem Körper und stellt ihn auch gern mal öffentlich zur Schau.

Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach sucht die große Liebe im Fernsehen

Gina-Lisa Lohfink scheute sich auch nicht, nackt nach der großen Liebe zu suchen. In der RTL-Dating-Show „Adam sucht Eva“ war sie einer der Promi-Kandidaten, die ohne Kleidung den richtigen Partner suchte. Am Ende fand sie ihn auch in Muskelprotz Antonino Carbonaro, doch die Beziehung hielt nicht lange.

Gina-Lisa tat sich schwer mit der Fernbeziehung und lernte Antonino Carbonaro ohne die Kamera nach der Sendung von einer ganz anderen Seite kennen. „Da sieht man auch mal ganz genau die Macken und Mucken. Wo manche sich vielleicht auch verändern oder verstellen, wenn die Kamera an ist“, erklärte sie im Interview mit RTL.

Kreis Offenbach: Gina-Lisa Lohfink zeigt sich freizügig – Fans gehen zu weit

Nach ihrer Vorgeschichte ist es zwar nicht verwunderlich, dass Gina-Lisa Lohfink sich freizügig zeigt, die Reaktion ihrer Fans überrascht dennoch. Sie erhält zahlreiche anzügliche Kommentare. Einige Nutzer gehen sogar zu weit.

Doch was ist eigentlich auf dem Bild zu sehen? Gina-Lisa Lohfink postet bei Instagramein Foto von sich bei der Massage. Sie liegt oben ohne auf einer Pritsche und lässt sich von einer anderen Frau massieren. Bedeckt ist sie von der Hüfte abwärts mit einem Handtuch. Die Haare von Gina-Lisa Lohfink sind schwarz, weil sie jüngst für einen Videodreh ihren Look komplett änderte.

Gina-Lisa Lohfink überrascht mit neuem Look

Gina-Lisa Lohfink aus dem Kreis Offenbach erntet anzügliche Kommentare für Post

Von Gina-Lisa Lohfinks Oberkörper sehen ihre Fans eigentlich nur ihren Rücken, ihr Tattoo an der Seite und einen Teil ihrer Brüste. Eigentlich kein Grund, als Nutzer gleich auszurasten oder anzüglich zu werden. In den Kommentaren zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

„Dir würd‘ ich gerne mal son geilen boobslap geben wie in deinen Videos“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer unter ihren Post. Anderer Nutzer gehen sogar noch weiter, und posten geschmacklose Kommentare.

Einige der anzüglichen Kommentare verschwinden schnell aus dem Beitrag. Verständlich, denn als Promi muss sich Gina-Lisa Lohfink auch nicht alles gefallen lassen. Zahlreiche der Kommentare gingen nämlich klar unter die Gürtellinie und müssen nicht explizit in diesem Beitrag noch einmal erwähnt werden.

Kreis Offenbach: Gina-Lisa Lohfink erntet viele positive Kommentare

Die meisten Kommentare auf das Oben-ohne-Bild von Gina-Lisa Lohfink sind aber positiv. Sie erhält viel Zuspruch von ihren Followern. „Du bist Mega-Hot Gina-Lisa“, kommentiert beispielsweise ein Nutzer.

Ein weiterer Fan sieht das genauso und kommentiert „Wunderschöne Frau!“ unter das Bild. Auch das Outfit von Gina-Lisa Lohfink sorgt für viel Begeisterung und zahlreiche Herz-Smiley. Sie melde sich im engen Lederrock zur entspannten Massage an. „Toll, mag es wenn du Leder trägst“, schreibt ein Nutzer.

Von Christian Weihrauch

