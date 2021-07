Eigene Sendung: Giovanni Zarrella wird Showmaster im ZDF

Zwei Livesendungen

+ © Christoph Schmidt/dpa Giovanni Zarrella präsentiert seine eigene Musikshow (Archivbild). © Christoph Schmidt/dpa

Das ZDF sendet „Die Giovanni Zarrella Show“ an zwei Samstagen live. Die nach dem Schlagerstar benannte Sendung feiert am 11. September Premiere.

Köln – Schlagerstar Giovanni Zarrella* bekommt seine eigene Show im ZDF. „Die Giovanni Zarrella Show“ ist sogar nach dem Sänger aus Köln* benannt und genau auf ihn zugeschnitten, wie der Sender mitteilt. Zunächst werden zwei Ausgaben gesendet, die mit drei Stunden jeweils groß angelegt sind und zur besten Sendezeit am Samstagabend laufen. 24RHEIN* berichtet, was die Fans in der „Giovanni Zarrella Show“ erwartet*.

Die Musikshow feiert am Samstag, 11. September 2021, ab 20:15 Uhr Premiere. Giovanni Zarrella wird dann unter dem Motto „Live Zuhause" seine ZDF-Show präsentieren. Eine weitere Ausgabe ist für November geplant.