„Gitter vor den Fenstern“: „Bergdoktor“-Star Mark Keller verbrachte seine Kindheit in Gefängnis

Mit „Der Bergdoktor“ feiert Mark Keller große Erfolge. Die Kindheit war für den TV-Star aber alles andere als glamourös.

Überlingen – Mit „Der Bergdoktor“ begeistert Mark Keller (58) an der Seite von Hans Sigl (54) und Ronja Forcher (27) ein Millionenpublikum. Auch schon lange vor seiner Zeit bei der ZDF-Heimatserie war „Dr. Alexander Kahnweiler“ aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken und etablierte sich mit Rollen in Kult-Formaten wie „Alarm für Cobra 11“ als wahrer Publikumsliebling. Trotz seiner heute glänzenden Karriere fiel seine Kindheit um einiges weniger glamourös aus, wie er nun verrät.

Zelle statt Wohnhaus: Mark Keller lebte als Kind im Gefängnis

Dass Alexander Kahnweiler ursprünglich als Gegenspieler von Hauptfigur Martin Gruber konzipiert war, ist heute schwer vorstellbar, schließlich geben Mark Keller und Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ als charmantes Ärzteduo ein starkes Team ab und sind neben ihrem stressigen Alltag im Krankenhaus auch auf freundschaftlicher Ebene tief verbunden. Wie es für die beiden Mediziner weitergeht, erfahren Zuschauer zwar erst Anfang 2024, neben den Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel sind beide aber derweil mit allerlei Nebenprojekten beschäftigt.

Im Interview mit RTL plauderte Mark Keller, der neben seiner Karriere vor der Kameras auch als Schlagersänger aktiv ist, über sein Leben und kam dabei auch auf seine Kindheit zu sprechen. Wie er verrät, verbrachte er seine jungen Jahre nach dem Tod seiner Mutter nicht etwa in einem großen Familienwohnhaus, sondern in einer Gefängniszelle in Überlingen am Bodensee, in die seine Großmutter nach ihrer Flucht aus Köln eingezogen war.

„Da gab es nichts, da hat man sie ins Gefängnis gesteckt und dann hat sie da so eine Zelle bekommen mit ihren Kindern“, blickt Mark Keller zurück. „Und als der Krieg vorbei war hat die Stadt gesagt: Ihr könnt ja aus diesem Gefängnis hier eine kleine Wohnung machen. Hier die Küche, da das Wohnzimmer und da bin ich dann quasi reingeboren, mit Gitter vor den Fenstern.“

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Singen, tanzen und trainieren im Gefängnishof: So verbrachte Mark Keller seine Kindheit im Knast

In einer Zelle aufzuwachsen mag auf dem Papier vielleicht abenteuerlich klingen, brachte jedoch auch Schattenseiten mit sich. „Ich hatte dann immer Angst, wenn es brennt, du konntest nicht fliehen, du konntest nicht raus“, erklärt Mark Keller. Seine Freizeit verbrachte er im Gefängnishof und widmete sich Hobbys wie singen, tanzen und trainieren – und denkt über diese einzigartige und prägende Erfahrung heute sehr positiv. „Ich sage immer, das ist so ein kleines Paradies gewesen, auch wenn wir sehr ärmlich waren, war es für mich ein Riesen Geschenk, da aufzuwachsen.“

Für Mark Keller und seine „Bergdoktor“-Kollegen steht derweil zwar die Sommerpause an, ein Interview zwischen Hans Sigl und Ronja Forcher wirft aber einige Fragen auf. Denn es klingt ganz so, als könnten sich Martin und Lilli Gruber in der nächsten „Bergdoktor“-Staffel entfremden. Verwendete Quellen: rtl.de

