Mareike Lerch möchte die Zeit nach den Dreharbeiten für GNTM 2020 im Urlaub genießen. Nun sitzt das Model wegen des Coronavirus fest.

Maintal - Gerade sind die Models von den GNTM-Dreharbeiten zurückgekehrt und es soll ein wenig Ruhe einkehren, bevor es für die verbliebenen Kandidatinnen an die Vorbereitung für das große Live-Finale geht. Model Mareike Lerch, die zwar mittlerweile in Berlin wohnt, ursprünglich aber aus Maintal in der Nähe von Frankfurt kommt, wollte die Auszeit für einen Urlaub mit ihrem Verlobten nutzen. Dann kam der Schock.

Die beiden müssen ihren Urlaub unfreiwillig verlängern: Wegen zwei Coronavirus-Fällen wurde die gesamte Malediven-Insel Kuredu unter Quarantäne gestellt.

In einem Interview mit Promiflash verrät Mareikes Freundin, GNTM-Kandidatin Nadine, dass Besucher des Resorts positiv auf das Coronavirus getestet wurde und Mareike aus Maintal und ihr Verlobter nun in Quarantäne seien. Das Kuredu Island Resort bestätigt auf Facebook, dass bisher zwei Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Der Betreiber der Anlage erklärt auf Facebook, dass weitere möglicherweise infizierte Personen auf der Insel Farukolhufushi isoliert sind. Die Isolation wird von der britischen Health Protection Agency (HPA) überwacht und bisher sind keine weiteren Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus auf der Insel bekannt.

Zusätzlich werden Gäste, die zwischen dem 23. Februar und dem 6. März 2020 von Kuredu abgereist sind, darauf hingewiesen, auf Symptome der Lungenkrankheit Covid-19* zu achten, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sich gegebenenfalls an die örtlichen Gesundheitsbehörden zu wenden.

Model Mareike Lerch* aus Maintal verrät auf Instagram, dass es ihr und ihrem Verlobten den Umständen entsprechend sehr gut gehe.

Zum Glück seien die GNTM-Kandidatin und ihr Verlobter noch nicht selbst von Symptomen der Lungenkrankheit Covid-19 betroffen und hielten sich zur Sicherheit lieber „ in der Nähe von Fischen als von Menschen auf“. Vorerst ist eine 14-tägige Quarantäne geplant, aber wie lange die Quarantäne tatsächlich aufrecht erhalten wird, ist noch nicht klar.

Vor dem Urlaub gab es bei GNTM 2020 heftige Kritik an Mareike Lerch. In einem Interview bei Germany‘s Next Topmodel wurde sie als schlechtes Vorbild abgestempelt. Die Fans gingen auf die Barrikaden – das Model hat jetzt Klartext geredet.

Obwohl es sicher schlechtere Orte für eine Quarantäne gibt als eine Malediven-Insel, ist der Grund, warum sie die Insel bis auf weiteres nicht mehr verlassen dürfen, doch ein schlimmer. Das Coronavirus ist sehr ansteckend und breitet sich weltweit schnell aus. Aktuelle Informationen zur weltweiten Entwicklung des Coronavirus gibt es in diesem News-Ticker.

Mareikes Verlobter Philipp Herder heizt währenddessen schon die nächsten Gerüchte über das GNTM*-Model aus Maintal an. Sie haben in der Coronavirus-Quarantäne ja nun viel Zeit. Auf Instagram schreibt er:

„Wir versuchen das beste aus der Situation zu machen. Also brauchen wir bald Baby-Namen, habt ihr Tipps? Nur ein Spaß Leute...“

Von Isabel Wetzel

Wochenlang war sie der Liebling der Zuschauer: Tattoo-Model Mareike Lerch aus Maintal. Jetzt ist die 24-Jährigefreiwillig aus GNTM (Prosieben) ausgestiegen. Ihre Fans sind entsetzt.

