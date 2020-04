Mareike Lerch zeigt sich so freizügig wie nie: Body zeigt (fast) alles

Mareike Lerch sorgt auch nach GNTM 2020 auf ProSieben für viel Wirbel. Sie zeigt sich freizügig bei Instagram. Ihr Body verdeckt nichts.

GNTM 2020 : Mareike Lerch* zeigt sich sehr freizügig bei Instagram

: Mareike Lerch* zeigt sich sehr freizügig bei Body überlässt fast nichts der Fantasie

Fans von Mareike sind gespalten

Maintal – Auch wenn Mareike Lerch nicht mehr bei Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum* (GNTM 2020) auf ProSieben zu sehen ist, ist das Model einer der großen Gewinner der Staffel. Mit ihrem selbstbewussten Auftritten und ihrem etwas anderen Look hat die in Maintal aufgewachsene Mareike die Herzen vieler Fans erobert. Das Model ist fast am ganzen Körper tätowiert und zeigt das bei Instagram* gern. Jetzt sorgt ein neuer Post von Mareike für viel Wirbel, denn sie zeigt sich freizügig wie selten zuvor.

GNTM 2020 bei ProSieben: Mareike Lerch geht bei Instagram bis an die Grenze

Mareike Lerch hat fast 450.000 Follower bei Instagram. Seit sie an Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020) auf ProSieben teilgenommen hat, ist ihre Popularität sprunghaft angestiegen. Kein Wunder: Mareike Lerch ist kein 08/15-Model. Sie ist am ganzen Körper tätowiert und hat mit zahlreichen Aussagen abseits des Mainstream für Furore gesorgt. So hat sie noch mehr Fans gewonnen. Beispielsweise postete Mareike Lerch in einer Story bei Instagram, dass sie deshalb so entspannt sei, weil sie regelmäßig masturbieren würde.

Bei Instagram geht Mareike Lerch an die Grenzen und in manchen Fällen vielleicht sogar darüber hinaus. So sorgte vor Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum auf ProSieben ein Post für viel Wirbel. Mareike Lerch schockte bei Instagram mit einem Bild, das auch später bei GNTM 2020 gezeigt wurde und hitzige Diskussionen auslöste. Denn das Bild verdeckt fast nichts. Jetzt geht das Model sogar noch einen Schritt weiter.

GNTM 2020 bei ProSieben: Model Mareike zeigt sich bei Instagram freizügig wie nie

Bei Instagram zeigt sich Mareike Lerch nämlich so freizügig wie nie. Das Model von GNTM 2020 auf ProSieben (Mareike Lerch gibt Heidi Klum bei GNTM 2020 (ProSieben) einen Korb - „Wie ein Schlag in die F*****“*) steht in einem durchsichtigen Body vor dem Spiegel und drückt auf den Auslöser ihres Handys. Was den Followern sofort ins Auge springt: Der Body verdeckt kaum etwas. Nur der Intimbereich ist mit blickdichten Stoff verdeckt, ansonsten überlässt das Model fast nichts der Fantasie.

Mareikes Fans gefällt, was sie sehen. „Finde ich persönlich sehr ästhetisch. Für mich sehen deine Tattoos aus wie deine Kleidung, was ich irgendwie richtig cool finde. Außerdem gefallen mir deine Tattoos“, schreibt eine Nutzerin. „Ich finde es super, dass du dich so zeigst, wie du bist und ich finde dich richtig nett“, kommentiert ein anderer Fan.

GNTM 2020 bei ProSieben: Post von Mareike Lerch spaltet Fans bei Instagram

Doch nicht alle denken, dass Mareike Lerch sich so freizügig zeigen sollte: „Bisschen zu viel Haut für Instagram oder nicht? Also wenigstens die Nippel sollte man nicht unbedingt sehen. :-P Aber bist sehr hübsch“, schreibt eine Nutzerin bei Instagram über das Model, das bis vor Kurzem noch bei Germany‘s next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020) auf ProSieben zu sehen war. Mareike Lerch wird sich davon sicherlich nicht beeinflussen lassen – und ihr Ding weiter durchziehen. Dafür lieben sie die Fans.

Von Christian Weihrauch

Als Mareike Lerch bei GNTM 2020 hinschmiss, war es ein Schock für die Fans. Jetzt erzählt das Model, warum es die ProSieben-Show verließ. Lerch hat schon einen Plan.

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram Internetxdoll