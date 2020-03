Mareike Lerch packt aus: Deshalb schmiss sie wirklich hin

Das Aus von Mareike Lerch bei GNTM 2020 auf ProSieben hat die Fans geschockt. Jetzt packt das Model aus, weshalb es wirklich hinschmiss.

Schock bei Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum

Mareike Lerch* steigt freiwillig aus GNTM 2020 auf ProSieben aus

Jetzt verrät das Model die wahren Gründe

Maintal - Ihr Aus bei Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum* ist ein Schock für die Fans gewesen: Mareike Lerch verließ freiwillig die Castingshow auf ProSieben. „Ich merke einfach, wie mich das emotional fertig macht“, sagte das im hessischen Maintal aufgewachsene Model in der Sendung. Doch jetzt packt sie aus, weshalb sie GNTM 2020 wirklich hinschmiss und macht eine rätselhafte Andeutung.

GNTM 2020: Mareike Lerch steigt aus Show auf ProSieben aus – aber wieso?

Mareike Lerch galt bei Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum schon von Beginn an als Favoritin. Mit ihren Tattoos fast am kompletten Körper fiel das Model von Beginn an auf – und eroberte mit ihrer direkten Art schnell die Herzen der Fans. Auch auf dem Laufsteg wusste Mareike zu gefallen und gab Heidi Klum und ihren Jury-Kollegen nur wenig Anlass zur Kritik.

Einige Fans ahnten aber schon früh, dass das Model nicht die Show gewinnen würde. Sie hatten den schrecklichen Verdacht, dass Mareike Lerch nicht mehr an GNTM 2020 auf ProSieben teilnimmt. Denn kurz nach der Ausstrahlung der ersten Folgen postete Mareike Lerch wieder munter Bilder auf ihrem privaten Account bei Instagram. Fans sahen das als Zeichen, dass Mareike es nicht bis ins Finale geschafft hatte.

Mareike Lerch verlässt GNTM 2020 auf ProSieben freiwillig – und nennt jetzt wahren Grund

Doch sicher konnten sie sich nicht sein. Deshalb war der Schock umso größer, als Fan-Liebling Mareike Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum freiwillig verließ. Eine Entscheidung, die Fans und Konkurrentinnen nicht nachvollziehen konnten. „Ich bin gefühlstechnisch nicht mehr so mit dem Herzen dabei. Ich merke auch, dass ich nicht mehr so ehrgeizig bin wie am Anfang“, sagte das Model im TV. Doch jetzt packt sie aus, weshalb sie die Show wirklich verließ.

Mit Ramon vom YouTube-Kanal „Die It-Girl-Agenten“ sprach Mareike Lerch über ihr Aus in der Show und dass dafür vor allem eine Aktion entscheidend war. In einem Medientraining bei GNTM 2020 auf ProSieben nahm ein Journalist die Models auseinander – eine Aktion, die sich scheinbar nicht mit Mareikes Werten vereinbaren lässt.

GNTM 2020 auf ProSieben - Mareike Lerch: „Das war wie ein Schlag in die Fresse“

„Es haben an dem Tag so viele Mädels geheult, es ist schon krass gewesen. Das war wie ein Schlag in die Fresse“, erzählt Mareike Lerch über die Show mit Heidi Klum. Gleichzeitig konnten sich die Models nach der Frontalkritik nicht zurückziehen. „Es war super schwierig, damit fertig zu werden und alles zu verarbeiten“, erzählte Mareike.

Im Interview mit Promiflash geht sie noch einen Schritt weiter und konkretisiert die Gründe, weshalb sie bei GNTM 2020 auf ProSieben ausstieg. „Mir ist während den Drehs der Sendung bewusst geworden, dass ich nur für die eine Seite der Show gemacht bin: das Modeln“, betont Mareike Lerch. Sie ergänzt: „Mit dem Entertainment hatte ich dann so meine Probleme. Deshalb bin ich ausgestiegen.“

GNTM 2020: Model Mareike Lerch trifft mysteriöse Aussage

Seitdem ist einige Zeit vergangenen, denn die ersten Folgen von GNTM 2020 auf ProSieben werden schließlich aufgezeichnet und später erst ausgestrahlt. Doch bis heute bereut Mareike Lerch ihren Ausstieg bei Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum nicht. Für sie persönlich war es nach eigenen Angaben die richtige Entscheidung.

Eine gute Nachricht für ihre Fans: Mareike Lerch möchte das Modeln auch nach GNTM 2020 nicht aufgeben. Sie hat sogar zahlreiche Pläne und macht jetzt eine rätselhafte Andeutung. „Philipp und ich arbeiten an einem gemeinsamen Projekt, welches wohl im Sommer das Licht der Welt erblicken wird“, sagte sie. Was es wohl sein wird? Fest steht jetzt schon: Mareike Lerch setzt das Projekt mit ihrem Verlobten Philipp um. Das Paar hatte erst jüngst Schlagzeilen mit seiner Blitzverlobung gemacht.

Von Christian Weihrauch

*op-online ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



Rubriklistenbild: © Screenshot internetxdoll Instagram