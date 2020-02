GNTM-Kandidatin Bruna Rodrigues schwanger: Schwierige Namensfindung - „Kann keiner aussprechen“

Baby-Boom bei „Germany's next Topmodel“ (GNTM): Gleich fünf Ex-Kandidatinnen sind schwanger. Bruna Rodrigues aus Offenbach erwartet ihr Baby schon im März.

Offenbach - 2020 wird wohl das Baby-Jahr bei „Germany's next Topmodel“. Die ehemalige Kandidatin Bruna Rodrigues (26) aus Offenbach zählt schon die Tage bis sie endlich ihre Tochter zur Welt bringt. In weniger als vier Wochen soll es so weit sein. Sie ist aber nicht die einzige Ex-Kandidatin von GNTM, die Nachwuchs erwartet. Auch Lena Gercke, Barbara Meier, Ira Meindl und Marie Nasemann sind schwanger.

Schon im November verrieten Bruna, die bei der 13. Staffel von „Germany`s next Topmodel“ teilnahm, und ihr Mann die Schwangerschaft. Ihren Partner, den Frankfurter Tattoo-Künstler Voo (39), lernte sie in Portugal kennen und lieben. Für ihn zog sie von Lissabon nach Offenbach. 2016 folgte die Hochzeit. Zwei Jahre später belegte sie bei GNTM den 11. Platz.

An ein Baby hatte die Brasilianerin eigentlich noch nicht gedacht. Der Bild verriet sie: „Auch wenn es nicht geplant war – 26 ist doch ein gutes Alter um Mama zu werden. Ich freue mich so sehr!“

Nach ihrer Teilnahme bei „Germany`s next Topmodel“* (GNTM) startete die Brasilianerin durch. Auf Instagram hat das Model schon 100.000 Follower. Ihre Fans spekulierten schon lange über den Namen ihres Kindes. Vor wenigen Tagen verriet sie dann endlich wie ihr Spross heißen wird.

„Mein Mann Voo und ich haben uns für Violetta entschieden. Es sollte ein Name sein, den man gut auf Deutsch und Portugiesisch aussprechen kann. Eigentlich fand ich Aurora auch toll. Aber das kann ja keiner richtig gut aussprechen“, erklärte sie gegenüber der Bild. Mit zweitem Namen soll ihre Tochter Lisboa heißen. Bruna Rodrigues war positiv überrascht, dass einige ihrer Follower den Namen schon vorher erraten hatten.

Klamotten für ihre Violetta hat Bruna Rodrigues auch schon im Überfluss. Der Kleiderschrank quillt fast über. Aber es ist „alles geordnet. Von Neugeboren-Kleidung bis sechs Monate“.

Die ehemalige Teilnehmerin von „Germany's next Topmodel“ (GNTM) freut sich aber nicht nur darauf endlich ihre Tochter in den Armen zu halten, sondern auch, dass ihre Pickel nach der Geburt endlich verschwinden. „Schwangerschaftspickel ich werde euch nicht vermissen“, schrieb die Brasilianerin in ihrer Instagram-Story. Dort erklärte sie ebenfalls, wie sehr sie sich über die landesweite Berichterstattung über ihre Schwangerschaft freut. Für sie als Brasilianerin sei es etwas Besonderes, dass in Deutschland über sie gesprochen werde.

