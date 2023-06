Nie wieder zurück: Caro und Andreas Robens rechnen mit Deutschland ab

Von: Melanie Habeck

Caro und Andreas Robens gehören zu den bekanntesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderern. Das Paar fühlt sich in seiner Wahlheimat Mallorca pudelwohl. Eine Rückkehr nach Deutschland ist für die beiden daher undenkbar.

Mallorca – Bei „Goodbye Deutschland“ können die Zuschauer regelmäßig sehen, wie wohl sich Caro (44) und Andreas Robens (56) auf Mallorca fühlen. Caro zog es bereits vor 20 Jahren auf die Baleareninsel, Andreas entschied sich 2010 für die Auswanderung. Ein Leben in Deutschland kann sich das Paar überhaupt nicht mehr vorstellen – ganz im Gegenteil! Für ihre ehemalige Heimat finden die beiden nur negative Worte.

Klare Ansage von „Goodbye Deutschland“-Stars: Caro und Andreas Robens bleiben auf Mallorca

Zwar mussten die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens zuletzt ihr Restaurant „Iron Diner“ schließen, doch ihr Fitnessstudio „Iron Gym“ läuft nach wie vor blendend. Eine Rückkehr nach Deutschland ist für die Wahl-Mallorquiner daher überhaupt kein Thema. „Die müssen mich hier mit der Brechstange von der Insel runter hebeln, damit ich hier weggehe. Und dann gehe ich auch nicht nach Deutschland. Ich weiß nicht, was mit diesem Volk passiert ist. Es liegt nicht nur an Corona. Da ist wirklich in den letzten Jahren viel auf der Strecke geblieben“, erläutert Andreas im Bunte.de-Interview seine Sicht der Dinge.

Caro Robens teilt den Standpunkt ihres Ehemannes: Ein Leben in Deutschland käme für sie nicht mehr infrage. „Früher stand Deutschland für absolute Sicherheit. Jetzt wird alles immer teurer. Man kommt immer weniger über die Runden“, schildert sie ihren Eindruck. Die 44-Jährige könne daher gut verstehen, dass sich immer mehr Leute für eine Auswanderung entscheiden.

Zukunft auf Mallorca: Caro und Andreas Robens haben große Pläne

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens sehen ihre Zukunft also ganz klar auf Mallorca. Auch für ihr Fitnessstudio haben die beiden große Pläne. Nachdem der Bodybuilder vor einigen Wochen im USA-Urlaub am Muscle Beach in Los Angeles trainiert hat, möchte er auch auf Mallorca gern einen Outdoor-Trainingsbereich am Strand eröffnen.

Doch nicht nur wegen der neuen Geschäftsidee wird sich das „Goodbye Deutschland“-Paar noch lange an seine USA-Reise erinnern. Beim Stopp in Las Vegas erneuerten Caro und Andreas Robens auch ihr Ehegelübde – und ließen sich ganz klassisch von einem Standesbeamten im Elvis-Kostüm trauen. Verwendete Quellen: Bunte.de