Grammy Awards 2018: So sehen Sie die Preisverleihung live im TV und im Live-Stream

Die internationale Musikszene wird wieder mit den Grammy Awards ausgezeichnet. Lesen Sie hier alles über die Übertragung der 60. Verleihung.

New York - Eines der wichtigsten Events im US-amerikanischen Fernsehen steht wieder an: Die Grammy Awards werden zum 60. Mal an die besten Künstler aus der internationalen Musikszene verliehen. Zum ersten Mal nach 15 Jahren bereitet sich New York wieder auf die Grammy-Gala vor. In den Jahren zuvor fand das Mega-Event in Los Angeles statt. Dieses Jahr nehmen die Musiker ihre Grammys im Madison Square Garden entgegen.

Grammy Awards 2018: James Corden führt erneut durch den Abend

Wie im letzten Jahr werden die Grammy Awards 2018 von Comedian James Corden moderiert. Der Late-Night-Talker wurde mit seiner „Carpool Karaoke“ weltweit berühmt. Dabei sitzt er mit Stars wie Madonna, Ed Sheeran oder Justin Bieber im Auto und singt mit ihnen.

Neben einer sicherlich unterhaltsamen Moderation werden auch wieder spektakuläre Show-Einlagen erwartet. Auf der Bühne performen werden bei den Grammys 2018 unter anderem Lady Gaga, Pink, Rihanna und Bruno Mars. Im vergangenen Jahr sorgten Beyoncé und Adele für eine besondere Show.

Grammy Awards 2018: Die wichtigsten Kategorien im Überblick

Am 28. November 2017 hat die National Academy of Recording Arts and Sciences die Nominierten für die 60. Grammy-Verleihung bekannt gegeben. Berücksichtigt wurden dabei alle Veröffentlichungen zwischen dem 1. Oktober 2016 und dem 30. September 2017. Der Grammy Award wird in insgesamt 84 Kategorien vergeben. Die Gewinner der Hauptkategorien, die nicht an bestimmte Genres gebunden sind, sorgen jedes Jahr für die meiste Spannung, denn die Auszeichnung für die „Single des Jahres“ („Record of the Year“), das „Album des Jahres“ („Album of the Year“), den „Song des Jahres“ („Song of the Year“) und den „besten neuen Künstler“ („Best New Artist“) sind unter den Musikern am begehrtesten.

Bis heute haben es erst zwei Sänger geschafft, alle vier Trophäen aus den Hauptkategorien abzustauben. Christopher Cross erhielt die begehrten Awards sogar alle im Jahr 1980. Adele holte sich 2009 die Auszeichnung für den besten neuen Künstler und die anderen drei in den Jahren 2012 und 2017.

Die übrigen 80 Grammy-Kategorien spezialisieren sich in den verschiedenen Musik-Genres.

Grammy Awards 2018 im Zeichen des Hip Hop

Nach jahrelanger Pop-Dominanz stehen die Grammys 2018 ganz im Zeichen des Hip Hop. Die meisten Nominierten stammen in diesem Jahr aus der Rap- und Hip-Hop-Szene. An der Spitze der Nominierungen steht Jay-Z. Damit übertrifft er sogar seine Frau Beyoncé, die im vergangenen Jahr mit Adele ganz oben mit dabei war. Er hat bereits 21 Trophäen zu Hause stehen, wurde aber jetzt erstmals für das beste Album nominiert. Dieses Jahr ist er in acht Kategorien nominiert, darunter drei der begehrten Hauptkategorien. Außerdem hat er die Chance auf die Auszeichnungen für das beste Rap-Album, das beste Rap-Lied, die beste Zusammenarbeit, die beste Rap-Darbietung und das beste Musikvideo. Ganz dicht dahinter ist der Rapper Kendrick Lamar. Er konkurriert mit Jay-Z bis auf den Grammy für das Lied des Jahres in den gleichen sieben Kategorien.

Jeweils fünffach nominiert und ebenfalls als Favoriten aus dem Hip-Hop-Bereich gelten Soul-Sängerin SZA, die 2018 die Frau mit den meisten Nominierungen ist, und Khalid sowie Childish Gambino und Produzent No I.D.. Die Hip-Hop-Dominanz ist deutlich spürbar. Favorisierte Pop-Sänger wie Taylor Swift oder Ed Sheeran sind in diesem Jahr eher schwach vertreten.

Die wichtigsten Nominierungen für die Grammy Awards 2018

Unter die Nominierungen der Hauptkategorien haben es auch andere Musik-Genres geschafft. Bruno Mars liegt mit sechs Nominierungen nur knapp hinter Jay-Z und Khalid. Auch der Sommerhit „Despacito“ hat gute Chancen, den ein oder anderen Grammy abzustauben. Als bester Song des Jahres ist zum ersten Mal ein nicht-englischsprachiges Lied nominiert.

„Single des Jahres“ („Record of the Year“):

Childish Gambino - „Redbone“

Luis Fonsi und Daddy Yankee feat. Justin Bieber - „Despacito“

Jay-Z - „The Story of O.J.“

Kendrick Lamar - „Humble“

Bruno Mars - „24K Magic“

„Album des Jahres“ („Album of the Year“):

Childish Gambino - „Awaken, My Love!“

Jay-Z - „4:44“

Kendrick Lamar - „Damn.“

Lorde - „Melodrama“

Bruno Mars - „24K Magic“

„Song des Jahres“ („Song of the Year“):

Luis Fonsi und Daddy Yankee feat. Justin Bieber - „Despacito“

Jay-Z - „4:44“

Julia Michaels - „Issues“

Logic feat. Alessia Cara und Khalid - „1-800-273-8255“

Bruno Mars - „That‘s What I Like“ „Bester neuer Künstler“ („Best New Artist“):

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Grammy Awards 2018: Preisverleihung live im TV und im Live-Stream

Die Grammy Awards 2018 werden im US-amerikanischen Fernsehen vom Sender CBS übertragen. Im Onlineportal „CBS All Access“ kann die Verleihung zudem gestreamt werden. Dafür benötigt man allerdings einen kostenpflichtigen Zugang.

Die Übertragung beginnt in den USA am Sonntag, 28. Januar 2018 um 16.30 Uhr. In Deutschland kann man folglich ab circa 00.30 Uhr live dabei sein.

Wichtig: Nutzen Sie beim Streamen unbedingt eine stabile WLAN-Verbindung.

Grammy Awards 2018: Preisverleihung bei uns im Live-Ticker

