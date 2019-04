Greta Faeser: Ex-Kandidatin von GNTM zieht im Wasser blank - Botschaft schockt Fans

Greta Faeser zieht im Urlaub im Meer blank. Ihre Botschaft schockt die Fans. Das Model galt einst bei GNTM auf ProSieben als schüchternes Mädchen.

Ex-GNTM-Kandidatin Greta Faeser gab vor Kurzem bekannt, wieder single zu sein

Die 22-Jährige versucht, eine erfolgreiche Model-Karriere zu starten

Viele Fans finden, einige Bilder von ihr seien zu freizügig

Das junge Model steht aber dazu und verteidigt sich

Hamburg - Nach dem plötzlichen Liebes-Aus mit Freund Lukas schockt Ex-GNTM-Kandidatin Greta Faeser wieder mit kontroversen Aussagen, die nicht allen Fans gefallen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Greta Faeser aus GNTM zeigt sich gerne provokant - Fans sind bei Instagram richtig sauer

Anlass sind provokante Bilder der 22-Jährigen, die aus Hamburg kommt. Nicht nur beim Shooting, auch auf den sozialen Medien liebt es Greta Faeser nämlich, viel Haut zu zeigen und sich mithilfe lasziver Posen zu inszenieren. Doch anders als man erwarten könnte, sind nicht alle Fans der Laufstegschönheit von diesen Schnappschüssen begeistert. In mehreren Kommentaren auf Instagram liest man zum Beispiel: "Schlampig", oder "Sie verändert sich negativ".

Ein User schreibt auch: "Klar, du darfst machen was du willst, alles gut, aber ich finde es nicht gut, dass du so freizügige Bilder von Dir postest. Ich meine, das können jetzt alle Menschen auf der Welt sehen und irgendwie ist das nicht so cool".

Dabei ist Greta Faeser nicht das einzige Model, das sich oft freizügig zeigt.

Greta Faeser: Ehemalige GNTM-Kandidatin ist stolz auf ihren Körper

Greta Faeser nimmt die Kritiken gelassen, wie sie im Interview mit der Bild-Zeitung verrät. „Klar haben mich die Beleidigungen getroffen. Aber ich möchte nicht gefallen. Ich möchte vor allem ich selbst sein und dazu gehört es auch, mich freizügig zu zeigen“, erklärt das Model. Und weiter:"Ich bin stolz auf meinen Körper, tue viel dafür und möchte das zeigen!“ Dazu gesteht das ehemalige Heidi-Mädchen, ihr Manager habe ihr geraten, sämtliche freizügigen Bilder aus ihrem Instagram-Profil zu löschen. Immerhin haben ihr diese Fotos 5000 Follower auf Instagram gekostet! Doch Greta Faeser lässt sich nicht beeinflussen: „Ich wollte provozieren! Ich stehe dazu!"

Um ihr Model-Traum zu verwirklichen, wird die Hamburgerin bald nach Los Angeles ziehen. Dort erwartet Greta Faeser mehr Verständnis vom amerikanischen Publikum: „Ich liebe die amerikanische Mentalität. Deutschland ist mir zu prüde.“

