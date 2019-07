Straße in Los Angeles: Stephanie Niznik lebte zuletzt in der Stadt.

Sie hatte Auftritte in „Grey‘s Anatomy“ und „Star Trek“ – ihre Fans liebten sie aber vor allem wegen ihrer Rolle in „Everwood“. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Hollywood - Sie wurde bekannt durch ihre Rolle in der US-Serie „Everwood“, sie hatte Auftritte in „Grey‘s Anatomy“ – und spielte im „Star Trek: Der Aufstand“-Film mit. Nun ist Stephanie Niznik in Encino, Kalifornien verstorben. Nach Informationen des Branchenmagazins Variety bereits am 23. Juni, das über keine Details zu ihrem Tod berichtet.

„Everwood“-Schauspielerin: Gastauftritte in „CSI Miami“ und „Navy CIS“

In der Serie "Everwood" spielte Stephanie Niznik die Rolle der Nina Feeney. Man kannte sie aber auch wegen ihrer Gastauftritte in "CSI: Miami", "Eli Stone", "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" oder "Navy CIS" – und einer Hauptrolle in „Spiders 2“. Niznik hat Schauspielerei und Russisch studiert und setzte sich privat für Kinder und Tiere in Not ein. 2009 beendete sie ihre Schauspielkarriere.