„Grill den Henssler“: Schmeißt er nun die Juroren Calmund und Boes raus?

Sommer-Special der TV-Show

+ © Henning Kaiser/dpa Der Koch Steffen Henssler gestikuliert bei der Aufzeichnung der VOX Kochshow „Grill den Henssler“. © Henning Kaiser/dpa

Streit und Zwist bei „Grill den Henssler“: In der aktuellen Folge am Sonntag ging es nicht nur am Herd heiß her. Steffen Henssler drohte zwei Jury-Mitgliedern sogar mit Rauswurf.