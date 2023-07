Große Enttäuschung für Schlagerfans: Die Gästeliste von Andrea Kiewels Fernsehgarten am Sonntag

Von: Volker Reinert

Teilen

Nach dem letzten „ZDF-Fernsehgarten“ mit hochkarätigen Schlagerstars steht die nächste Ausgabe unmittelbar bevor. Die Gästeliste ist zwar prall gefüllt, doch auf viel Schlager müssen Fans verzichten.

Mainz – In den Sommermonaten ist der „ZDF-Fernsehgarten“ für viele das absolute Pflichtprogramm. Jeden Sonntag lädt Moderatorin Andrea Kiewel (58) zum Live-Open-Air-Event auf dem Mainzer Lerchenberg ein. Vor allem Schlagerfans kommen wöchentlich vollends auf ihre Kosten. Die Gästeliste der Sendung unter dem Motto „Sommerparty“ am kommenden Sonntag (16. Juli) verspricht allerdings nicht so viele Schlagermomente.

„ZDF-Fernsehgarten“: Gästeliste mit wenig Schlagerstars

In der letzten Ausgabe vom „ZDF-Fernsehgarten“ am 9. Juli durfte Schlagersänger Mickie Krause (53) an der Seite von „Kiwi“ moderieren. Als ob er nie etwas anderes gemacht hätte, moderierte der 53-Jährige gekonnt durch die zweistündige Live-Show. Dabei kam es in der Sendung zu einer skurrilen Szene. Bei sommerlichen Temperaturen über 30 Grad hielt eine Zuschauerin im Hintergrund von Andrea Kiewel ihre Füße ins Wasser und befeuchtete anschließend noch ihren Sommerhut.

Andrea Kiewel im Pool, der Kameramann am Boden: Die besten Bilder vom Sport-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Die Gästeliste für die „Sommerparty“-Ausgabe wurde inzwischen auf der offiziellen Instagram-Seite vom „ZDF-Fernsehgarten“ veröffentlicht. Mit dabei sind: Juan Daniel, Sofia Martin (27), die Band Marquess, das „Let‘s Dance“-Paar Malika Dzumaev (32) und Zsolt Sándor Cseke (35), Ray Dalton (33), Lunax (21), Oceana (41), Severino Seeger (36) und die „Kampf der Realitystars“-Gewinnerin aus dem Jahr 2021 Loona (48).

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Koch-Battle im Fernsehgarten: Diese Stars wagen sich an Herd

Mehrere Prominente treten im „Promi-Koch-Battle“ an. Neben TV-Koch Nelson Müller (44) werden Moderatorin Marijke Amado (69), Jochen Schropp (44), Mathias Mester (36) und Ralph Morgenstern (66) erwartet.

Am Sonntag (16. Juli) steht der „ZDF-Fernsehgarten“ ganz unter dem Motto „Sommerparty“. Andrea Kiewel empfängt in dieser Ausgabe allerdings kaum Schlagerkünstler. © IMAGO/Eventpress Korpak

Aufgepasst: Im August wird der „ZDF-Fernsehgarten“ aufgrund einer ZDF-Umprogrammierung weniger zu sehen sein. Verwendete Quellen: Instagram/ fernsehgarten