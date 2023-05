Von: Lisa Klugmayer

Wer hätte das gedacht, aber Günther Jauch hat im Supermarkt tatsächlich schon einmal was geklaut. Das gab er nun vor laufender TV-Kamera zu.

Köln – Günther Jauch (66) ist nicht nur eine TV-Legende, sondern gilt auch als Saubermann der Nation. Über ihn gibt es so gut wie keine negativen Schlagzeilen, über sein Privatleben ist nur ganz wenig bekannt und Skandale existieren auch nicht. In der neuen „Wer wird Millionär?“-Folge gibt Günther Jauch jetzt allerdings zu, im Supermarkt schon einmal etwas geklaut zu haben.

Am 28. Mai gab es eine ganz besondere Spezial-Ausgabe von „Wer wird Millionär?“. Die Kandidaten wurden nämlich ohne ihr Wissen für die Quizshow angemeldet. Am Sonntag durfte die sichtlich überrumpelte Jessica Kattwinkel gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen.

Weil Jessica Filialleiterin einer großen Supermarktkette ist, wollte Günther Jauch wissen, ob sie schon einmal jemand beim Einkaufswagen-Klau auf frischer Tat ertappt hat. „Da sagt ja keiner: Ich wollte den mit nach Hause nehmen“, antwortet sie. Und, wenn wir schon einmal beim Thema Diebstahl sind, muss Günther Jauch der „Wer wird Millionär?“-Kandidatin etwas beichten.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.